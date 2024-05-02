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В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью
В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью - РИА Новости, 02.05.2024
В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показано, чем панды занимаются ночью. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:14
2024-05-02T14:14
2024-05-02T16:54
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
панда катюша
москва
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сергей собянин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показано, чем панды занимаются ночью."Наступает ночь, и в вольере начинается новая жизнь. Секрет раскрыт. Вот почему целый день Катюша отсыпается", — написала она.На записи видно, как медвежонок играет с мамой Диндин, катается и бегает по бревенчатой конструкции.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. С 8 марта животное можно увидеть в павильоне "Фауна Китая".
https://ria.ru/20240501/panda-1943263702.html
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Ночная жизнь панды Катюши. Видео Московского зоопарка
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показано, чем панды занимаются ночью.
2024-05-02T14:14
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша, москва, общество, сергей собянин
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В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью
Гендиректор Московского зоопарка Акулова показала, как ведут себя панды ночью