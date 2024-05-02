https://ria.ru/20240502/pandy-1943479016.html

В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью

В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью - РИА Новости, 02.05.2024

В Московском зоопарке показали, как ведут себя панды ночью

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показано, чем панды занимаются ночью. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:14

2024-05-02T14:14

2024-05-02T16:54

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

панда катюша

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показано, чем панды занимаются ночью."Наступает ночь, и в вольере начинается новая жизнь. Секрет раскрыт. Вот почему целый день Катюша отсыпается", — написала она.На записи видно, как медвежонок играет с мамой Диндин, катается и бегает по бревенчатой конструкции.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. С 8 марта животное можно увидеть в павильоне "Фауна Китая".

https://ria.ru/20240501/panda-1943263702.html

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Ночная жизнь панды Катюши. Видео Московского зоопарка Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показано, чем панды занимаются ночью. 2024-05-02T14:14 true PT1M29S

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Ольга Фомченкова

светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша, москва, общество, сергей собянин