https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html

В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:44

2024-05-02T14:44

2024-05-02T17:08

одесса

украина

харьков

мгер

в мире

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943505902_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5d2409682be34ba9cdb54544ff52999.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. В акции приняли участие более 1,5 тысяч человек, активисты пришли с портретами погибших, с плакатами "Помним. Одесса. 2.05.2014", "Нет фашизму", а также с цветами. Кроме того, у здания бывшего посольства Украины было выложено слово "Помним" из свечей. "Сегодня 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания" - сказал председатель МГЕР Антон Демидов и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии. "Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым сейчас ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны", - подчеркнул Демидов. Кроме того, по данным пресс-службы МГЕР, молодогвардейцы провели подобные акции в 40 регионах России, в которых приняли участие 4 тысячи человек

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1943398015.html

одесса

украина

харьков

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Москве У бывшего здания посольства Украины в Москве почтили память погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-02T14:44 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, украина, харьков, мгер, в мире, москва