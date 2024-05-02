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В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2024
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14:44 02.05.2024 (обновлено: 17:08 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html
В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:44
2024-05-02T17:08
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. В акции приняли участие более 1,5 тысяч человек, активисты пришли с портретами погибших, с плакатами "Помним. Одесса. 2.05.2014", "Нет фашизму", а также с цветами. Кроме того, у здания бывшего посольства Украины было выложено слово "Помним" из свечей. "Сегодня 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания" - сказал председатель МГЕР Антон Демидов и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии. "Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым сейчас ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны", - подчеркнул Демидов. Кроме того, по данным пресс-службы МГЕР, молодогвардейцы провели подобные акции в 40 регионах России, в которых приняли участие 4 тысячи человек
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
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Акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Москве
У бывшего здания посольства Украины в Москве почтили память погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе, передает корреспондент РИА Новости.
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одесса, украина, харьков, мгер, в мире, москва
Одесса, Украина, Харьков, МГЕР, В мире, Москва
В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

В Москве прошла акция в память о погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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В акции приняли участие более 1,5 тысяч человек, активисты пришли с портретами погибших, с плакатами "Помним. Одесса. 2.05.2014", "Нет фашизму", а также с цветами. Кроме того, у здания бывшего посольства Украины было выложено слово "Помним" из свечей.
"Сегодня 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания" - сказал председатель МГЕР Антон Демидов и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии.
"Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым сейчас ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны", - подчеркнул Демидов.
Кроме того, по данным пресс-службы МГЕР, молодогвардейцы провели подобные акции в 40 регионах России, в которых приняли участие 4 тысячи человек
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