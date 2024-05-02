В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
В Москве прошла акция в память о погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" у здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
В акции приняли участие более 1,5 тысяч человек, активисты пришли с портретами погибших, с плакатами "Помним. Одесса. 2.05.2014", "Нет фашизму", а также с цветами. Кроме того, у здания бывшего посольства Украины было выложено слово "Помним" из свечей.
"Сегодня 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания" - сказал председатель МГЕР Антон Демидов и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии.
"Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым сейчас ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны", - подчеркнул Демидов.
Кроме того, по данным пресс-службы МГЕР, молодогвардейцы провели подобные акции в 40 регионах России, в которых приняли участие 4 тысячи человек