https://ria.ru/20240502/otpravka-1943492376.html

Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи

Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи - РИА Новости, 02.05.2024

Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи

Автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых, тысячу пасхальных куличей, детские письма отправят из Сочи в зону специальной военной операции ко... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:06

2024-05-02T15:06

2024-05-02T15:06

надежные люди

сочи

благотворительность

сво

гуманитарная помощь

день победы

празднование дня победы

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СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых, тысячу пасхальных куличей, детские письма отправят из Сочи в зону специальной военной операции ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации города. Поясняется, что помощь будет осуществляться в рамках акции "Навстречу Дню Победы", которая проходит со 2 по 8 мая. Участниками акции станут представители образовательных, культурных и спортивных учреждений, депутаты, городская администрация, местные предприниматели. Собирать гуманитарный груз будут на всю предпраздничную неделю. "Школьники массово пишут письма со словами поддержки и поздравлениями с Днем Победы в адрес бойцов. Городской координационный совет выполнит новые заявки сочинцев, участвующих в СВО, среди которых очередной автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых с поля боя, техника для слежения и конспирации. Также в зону СВО отправится партия из 1000 пасхальных куличей", - говорится в релизе сочинской мэрии. Уточняется, что представители территориального общественного управления в Сочи также проявили инициативу помощи, они хотят сделать крупную партию окопных свечей и маскировочных сетей, чтобы поддержать бойцов. "В День Победы отправим его нашим защитникам, чтобы поддержать их, поднять боевой дух, разделить радость победы в Великой Отечественной войне… За прошедшее время нашим бойцам через координационный совет направлено свыше 700 тонн гуманитарного груза, выполнено 78 рейсов. Также адресно по заявкам направлено более 30 автомобилей повышенной проходимости", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.

https://ria.ru/20240321/volontery-1934688886.html

сочи

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, благотворительность, сво, гуманитарная помощь, день победы, празднование дня победы