https://ria.ru/20240502/otpravka-1943492376.html
Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи
Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи - РИА Новости, 02.05.2024
Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи
Автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых, тысячу пасхальных куличей, детские письма отправят из Сочи в зону специальной военной операции ко... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:06
2024-05-02T15:06
2024-05-02T15:06
надежные люди
сочи
благотворительность
сво
гуманитарная помощь
день победы
празднование дня победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900100168_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_67e1db616141a32bb22abb3c0f04b9c7.jpg
СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых, тысячу пасхальных куличей, детские письма отправят из Сочи в зону специальной военной операции ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации города. Поясняется, что помощь будет осуществляться в рамках акции "Навстречу Дню Победы", которая проходит со 2 по 8 мая. Участниками акции станут представители образовательных, культурных и спортивных учреждений, депутаты, городская администрация, местные предприниматели. Собирать гуманитарный груз будут на всю предпраздничную неделю. "Школьники массово пишут письма со словами поддержки и поздравлениями с Днем Победы в адрес бойцов. Городской координационный совет выполнит новые заявки сочинцев, участвующих в СВО, среди которых очередной автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых с поля боя, техника для слежения и конспирации. Также в зону СВО отправится партия из 1000 пасхальных куличей", - говорится в релизе сочинской мэрии. Уточняется, что представители территориального общественного управления в Сочи также проявили инициативу помощи, они хотят сделать крупную партию окопных свечей и маскировочных сетей, чтобы поддержать бойцов. "В День Победы отправим его нашим защитникам, чтобы поддержать их, поднять боевой дух, разделить радость победы в Великой Отечественной войне… За прошедшее время нашим бойцам через координационный совет направлено свыше 700 тонн гуманитарного груза, выполнено 78 рейсов. Также адресно по заявкам направлено более 30 автомобилей повышенной проходимости", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.
https://ria.ru/20240321/volontery-1934688886.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900100168_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_1218a8f9553a221ea1f32c02e4c008e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, благотворительность, сво, гуманитарная помощь, день победы, празднование дня победы
Надежные люди, Сочи, Благотворительность, СВО, Гуманитарная помощь, День Победы, Празднование Дня Победы
СОЧИ, 2 мая – РИА Новости. Автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых, тысячу пасхальных куличей, детские письма отправят из Сочи в зону специальной военной операции ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.
Поясняется, что помощь будет осуществляться в рамках акции "Навстречу Дню Победы", которая проходит со 2 по 8 мая. Участниками акции станут представители образовательных, культурных и спортивных учреждений, депутаты, городская администрация, местные предприниматели. Собирать гуманитарный груз будут на всю предпраздничную неделю.
«
"Школьники массово пишут письма со словами поддержки и поздравлениями с Днем Победы в адрес бойцов. Городской координационный совет выполнит новые заявки сочинцев, участвующих в СВО, среди которых очередной автомобиль высокой проходимости для транспортировки раненых с поля боя, техника для слежения и конспирации. Также в зону СВО отправится партия из 1000 пасхальных куличей", - говорится в релизе сочинской мэрии.
Уточняется, что представители территориального общественного управления в Сочи также проявили инициативу помощи, они хотят сделать крупную партию окопных свечей и маскировочных сетей, чтобы поддержать бойцов.
"В День Победы
отправим его нашим защитникам, чтобы поддержать их, поднять боевой дух, разделить радость победы в Великой Отечественной войне… За прошедшее время нашим бойцам через координационный совет направлено свыше 700 тонн гуманитарного груза, выполнено 78 рейсов. Также адресно по заявкам направлено более 30 автомобилей повышенной проходимости", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.