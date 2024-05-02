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Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента - РИА Новости, 02.05.2024
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента
Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:03
2024-05-02T15:03
2024-05-02T15:30
общество
россия
татьяна голикова
социальный навигатор
детский отдых
детские вопросы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает аппарат. "Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 миллиарда рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года", - сказала Голикова во время совещания, посвященного организации и проведению детской летней оздоровительной кампании.
https://ria.ru/20240118/gelendzhik-1740927169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Социальный навигатор, Детский отдых, Детские вопросы
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента
Голикова: финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает аппарат.
"Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 миллиарда рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года", - сказала Голикова во время совещания, посвященного организации и проведению детской летней оздоровительной кампании.