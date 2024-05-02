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Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента

Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента - РИА Новости, 02.05.2024

Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента

Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:03

2024-05-02T15:03

2024-05-02T15:30

общество

россия

татьяна голикова

социальный навигатор

детский отдых

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает аппарат. "Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 миллиарда рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года", - сказала Голикова во время совещания, посвященного организации и проведению детской летней оздоровительной кампании.

https://ria.ru/20240118/gelendzhik-1740927169.html

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Кирилл Волков

общество, россия, татьяна голикова, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы