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Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента - РИА Новости, 02.05.2024
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15:03 02.05.2024 (обновлено: 15:30 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/otdykh-1943491440.html
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента - РИА Новости, 02.05.2024
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента
Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:03
2024-05-02T15:30
общество
россия
татьяна голикова
социальный навигатор
детский отдых
детские вопросы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает аппарат. "Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 миллиарда рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года", - сказала Голикова во время совещания, посвященного организации и проведению детской летней оздоровительной кампании.
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общество, россия, татьяна голикова, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Социальный навигатор, Детский отдых, Детские вопросы
Финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента

Голикова: финансирование летнего отдыха детей выросло на 11,6 процента

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкДети у жилого корпуса оздоровительного лагеря
Дети у жилого корпуса оздоровительного лагеря - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дети у жилого корпуса оздоровительного лагеря . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Общий объем финансирования на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в этом году на 11,6% больше, чем в прошлом - всего он составляет 76,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передает аппарат.
"Общий объем финансирования, запланированный на организацию отдыха и оздоровления детей в 2024 году, составляет более 76,8 миллиарда рублей, что на 11,6% больше показателя прошлого года", - сказала Голикова во время совещания, посвященного организации и проведению детской летней оздоровительной кампании.
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