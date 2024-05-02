https://ria.ru/20240502/ostanki-1943438148.html

В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки

В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки - РИА Новости, 02.05.2024

В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки

Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:02

2024-05-02T12:02

2024-05-02T15:13

происшествия

новолакский район

хасавюрт

москва

археология

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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов. "На территории Новолакского района при строительстве дороги в объезд Хасавюрта нашли человеческие останки, пока – останки двух человек. Дорожные работы приостановлены", – сказал собеседник агентства. По его словам, накануне для исследования останков приезжали дагестанские эксперты, сегодня ожидают археологов из Москвы.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

новолакский район

хасавюрт

москва

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Останки, найденные в Новолакском районе Дагестана во время строительства дороги Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов. 2024-05-02T12:02 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новолакский район, хасавюрт, москва, археология