https://ria.ru/20240502/ostanki-1943438148.html
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки - РИА Новости, 02.05.2024
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки
Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:02
2024-05-02T12:02
2024-05-02T15:13
происшествия
новолакский район
хасавюрт
москва
археология
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов. "На территории Новолакского района при строительстве дороги в объезд Хасавюрта нашли человеческие останки, пока – останки двух человек. Дорожные работы приостановлены", – сказал собеседник агентства. По его словам, накануне для исследования останков приезжали дагестанские эксперты, сегодня ожидают археологов из Москвы.
https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
новолакский район
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Останки, найденные в Новолакском районе Дагестана во время строительства дороги
Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов.
2024-05-02T12:02
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новолакский район, хасавюрт, москва, археология
Происшествия, Новолакский район, Хасавюрт, Москва, Археология
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки
В Новолакском районе Дагестана при строительстве дороги нашли останки 2 человек