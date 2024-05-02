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В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки - РИА Новости, 02.05.2024
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12:02 02.05.2024 (обновлено: 15:13 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ostanki-1943438148.html
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки - РИА Новости, 02.05.2024
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки
Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:02
2024-05-02T15:13
происшествия
новолакский район
хасавюрт
москва
археология
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов. "На территории Новолакского района при строительстве дороги в объезд Хасавюрта нашли человеческие останки, пока – останки двух человек. Дорожные работы приостановлены", – сказал собеседник агентства. По его словам, накануне для исследования останков приезжали дагестанские эксперты, сегодня ожидают археологов из Москвы.
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новолакский район
хасавюрт
москва
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60
353
60
Останки, найденные в Новолакском районе Дагестана во время строительства дороги
Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов.
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происшествия, новолакский район, хасавюрт, москва, археология
Происшествия, Новолакский район, Хасавюрт, Москва, Археология
В Дагестане при строительстве дороги нашли человеческие останки

В Новолакском районе Дагестана при строительстве дороги нашли останки 2 человек

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов.
"На территории Новолакского района при строительстве дороги в объезд Хасавюрта нашли человеческие останки, пока – останки двух человек. Дорожные работы приостановлены", – сказал собеседник агентства.
По его словам, накануне для исследования останков приезжали дагестанские эксперты, сегодня ожидают археологов из Москвы.
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ПроисшествияНоволакский районХасавюртМоскваАрхеология
 
 
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