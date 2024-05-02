https://ria.ru/20240502/orden-1943561701.html

Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета

Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета - РИА Новости, 02.05.2024

Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посла России в Туркменистане Ивана Волынкина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:54

2024-05-02T19:54

2024-05-02T19:55

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посла России в Туркменистане Ивана Волынкина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета Волынкина Ивана Кирилловича, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Туркменистане", - гласит текст указа. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждены помощник министра иностранных дел Российской Федерации Екатерина Изотова, заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Валерий Маслин, заместитель директора Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Мусиенко и заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества Григорий Сумкин.

https://ria.ru/20230918/khabenskiy-1897081366.html

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россия, владимир путин, иван волынкин, снг, общество