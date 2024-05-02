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Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета
Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посла России в Туркменистане Ивана Волынкина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:54
2024-05-02T19:54
2024-05-02T19:55
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посла России в Туркменистане Ивана Волынкина орденом Почета, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом Почета Волынкина Ивана Кирилловича, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Туркменистане", - гласит текст указа. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждены помощник министра иностранных дел Российской Федерации Екатерина Изотова, заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Валерий Маслин, заместитель директора Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Мусиенко и заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества Григорий Сумкин.
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россия, владимир путин, иван волынкин, снг, общество
Россия, Владимир Путин, Иван Волынкин, СНГ, Общество
Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета
Путин наградил посла России в Туркменистане Волынкина орденом Почета