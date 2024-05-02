https://ria.ru/20240502/orden-1943545262.html
Путин наградил Гладкова орденом Мужества
Путин наградил Гладкова орденом Мужества - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил Гладкова орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:22
2024-05-02T18:22
2024-05-02T18:49
белгородская область
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича - губернатора Белгородской области", - говорится в тексте указа.
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белгородская область, общество, вячеслав гладков, владимир путин, россия
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Россия
Путин наградил Гладкова орденом Мужества
Путин наградил главу Белгородской области Гладкова орденом Мужества