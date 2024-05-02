СМИ: Блинкен предупредил Нетаньяху о риске разрыва соглашения с Эр-Риядом
TI: Блинкен заявил, что операция в Рафахе лишит Израиль соглашения с Эр-Риядом
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и другим высокопоставленным израильским чиновникам, что окно возможностей для заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией закрывается, такая сделка будет недоступна для Израиля в случае операции в Рафахе или отсутствия соглашения по обмену заложников в ближайшее время, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Блинкен заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильским лидерам, с которыми он встретился на этой неделе в Тель-Авиве, что сделка по заложникам должна быть заключена вскоре, если Иерусалим все еще хочет добиться соглашения о нормализации с Саудовской Аравией", - говорится в сообщении издания.
Агентство Блумберг передавало, что Саудовская Аравия и США в ближайшие недели могут заключить оборонное соглашение, которое также подразумевает нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем, при этом израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предложат выбор - закончить эскалацию в секторе Газа или не участвовать в данном соглашении. В конце января Блумберг сообщал, что Саудовская Аравия возобновила переговоры с США об установлении более тесных связей в области обороны после паузы, возникшей из-за эскалации палестино-израильского конфликта.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако затем не подписали соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона - Иорданией и Египтом.
В начале августа 2023 года США и Саудовская Аравия договорились об общих чертах сделки по нормализации отношений между королевством и Израилем.