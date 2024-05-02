https://ria.ru/20240502/operatsiya-1943571846.html

СМИ: Блинкен предупредил Нетаньяху о риске разрыва соглашения с Эр-Риядом

СМИ: Блинкен предупредил Нетаньяху о риске разрыва соглашения с Эр-Риядом - РИА Новости, 02.05.2024

СМИ: Блинкен предупредил Нетаньяху о риске разрыва соглашения с Эр-Риядом

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и другим высокопоставленным израильским... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:00

2024-05-02T21:00

2024-05-02T21:00

в мире

израиль

сша

саудовская аравия

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

стивен мнучин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и другим высокопоставленным израильским чиновникам, что окно возможностей для заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией закрывается, такая сделка будет недоступна для Израиля в случае операции в Рафахе или отсутствия соглашения по обмену заложников в ближайшее время, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Блинкен заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильским лидерам, с которыми он встретился на этой неделе в Тель-Авиве, что сделка по заложникам должна быть заключена вскоре, если Иерусалим все еще хочет добиться соглашения о нормализации с Саудовской Аравией", - говорится в сообщении издания. Агентство Блумберг передавало, что Саудовская Аравия и США в ближайшие недели могут заключить оборонное соглашение, которое также подразумевает нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем, при этом израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предложат выбор - закончить эскалацию в секторе Газа или не участвовать в данном соглашении. В конце января Блумберг сообщал, что Саудовская Аравия возобновила переговоры с США об установлении более тесных связей в области обороны после паузы, возникшей из-за эскалации палестино-израильского конфликта. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако затем не подписали соответствующий документ с Израилем. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона - Иорданией и Египтом. В начале августа 2023 года США и Саудовская Аравия договорились об общих чертах сделки по нормализации отношений между королевством и Израилем.

https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html

https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, саудовская аравия, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, стивен мнучин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году