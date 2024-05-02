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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 02.05.2024
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:55
2024-05-02T19:55
2024-05-02T19:58
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и районе запустили сирену ракетной опасности