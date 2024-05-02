https://ria.ru/20240502/opasnost-1943561997.html

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 02.05.2024

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:55

2024-05-02T19:55

2024-05-02T19:58

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия