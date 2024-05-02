https://ria.ru/20240502/opasnost-1943548366.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.05.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на юге Херсонской области, пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом временно закрыт, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:36

2024-05-02T18:36

2024-05-02T18:53

херсонская область

специальная военная операция на украине

геническ

россия

украина

херсон

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на юге Херсонской области, пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом временно закрыт, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между двумя регионами."Временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой", - говорится в сообщении.Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.В районе пункта пропуска находится Чонгарский мост, которые ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.При этом ракетная опасность объявлена в Геническом и Чаплинском районах области.

https://ria.ru/20240501/pozhar-1943367369.html

херсонская область

геническ

россия

украина

херсон

республика крым

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херсонская область , геническ, россия, украина, херсон, безопасность, республика крым