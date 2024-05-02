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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 02.05.2024 (обновлено: 18:53 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/opasnost-1943548366.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.05.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на юге Херсонской области, пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом временно закрыт, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:36
2024-05-02T18:53
херсонская область
специальная военная операция на украине
геническ
россия
украина
херсон
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на юге Херсонской области, пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом временно закрыт, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между двумя регионами."Временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой", - говорится в сообщении.Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.В районе пункта пропуска находится Чонгарский мост, которые ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.При этом ракетная опасность объявлена в Геническом и Чаплинском районах области.
https://ria.ru/20240501/pozhar-1943367369.html
херсонская область
геническ
россия
украина
херсон
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Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Геническ, Россия, Украина, Херсон, Безопасность, Республика Крым
В Херсонской области объявили ракетную опасность

На юге Херсонской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Джанкой"
Пункт пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Пункт пропуска "Джанкой". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на юге Херсонской области, пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом временно закрыт, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между двумя регионами.
"Временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой", - говорится в сообщении.
Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.
В районе пункта пропуска находится Чонгарский мост, которые ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
При этом ракетная опасность объявлена в Геническом и Чаплинском районах области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьГеническРоссияУкраинаХерсонБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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