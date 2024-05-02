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Трагедия в Одессе побудила многих вступить в ополчение, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 02.05.2024 (обновлено: 18:09 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943530772.html
Трагедия в Одессе побудила многих вступить в ополчение, заявили в Луганске
Трагедия в Одессе побудила многих вступить в ополчение, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.05.2024
Трагедия в Одессе побудила многих вступить в ополчение, заявили в Луганске
Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года толкнули многих жителей Украины и России на вступление в ряды ополчения, считает пресс-секретарь первого главы... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:22
2024-05-02T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
годовщина трагедии в одессе
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года толкнули многих жителей Украины и России на вступление в ряды ополчения, считает пресс-секретарь первого главы Луганской народной республики, журналист Оксана Чигрина. "Когда мы все наблюдали за событиями в одесском Доме профсоюзов, для нас, как для нормальных людей, кроме как ужасом и кошмаром это невозможно было назвать. Очень сложно подобрать слова, все-таки, анализируя произошедшее тогда, можно сказать, что киевский режим открыл тогда "ящик Пандоры" - они разрешили убивать мирное население, что потом происходило и происходит до сих пор в течение десяти лет", - сказала Чигрина РИА Новости. По ее словам, именно после событий в Одессе 2 мая многие жители Донбасса и Украины в целом, а также граждане Российской Федерации, приняли для себя решение вступать в ряды ополчения. "Для них 2 мая стало точкой невозврата. Многие из них именно в этот день приняли решение вступать в ряды ополчения. Потому что у них уже не было колебаний, что может быть все наладится. То есть, это действительно вот такая вот точка невозврата, Рубикон, когда люди поняли, что договариваться уже с постмайданным украинским правительством не о чем", - заявила собеседница агентства. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
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Пресс-секретарь 1-го главы ЛНР о влиянии событий 2 мая на вступление в ряды ополчения
Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года стали "точкой невозврата" и толкнули многих жителей Украины и России вступить в ряды ополчения и встать на защиту людей Донбасса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь 1-го главы ЛНР, журналист Оксана Чигрина.
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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия.
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в мире, одесса, украина, годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Годовщина трагедии в Одессе
Трагедия в Одессе побудила многих вступить в ополчение, заявили в Луганске

Журналист из ЛНР: трагедия 2 мая 2014 года толкнула многих вступить в ополчение

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года толкнули многих жителей Украины и России на вступление в ряды ополчения, считает пресс-секретарь первого главы Луганской народной республики, журналист Оксана Чигрина.
"Когда мы все наблюдали за событиями в одесском Доме профсоюзов, для нас, как для нормальных людей, кроме как ужасом и кошмаром это невозможно было назвать. Очень сложно подобрать слова, все-таки, анализируя произошедшее тогда, можно сказать, что киевский режим открыл тогда "ящик Пандоры" - они разрешили убивать мирное население, что потом происходило и происходит до сих пор в течение десяти лет", - сказала Чигрина РИА Новости.
По ее словам, именно после событий в Одессе 2 мая многие жители Донбасса и Украины в целом, а также граждане Российской Федерации, приняли для себя решение вступать в ряды ополчения.
"Для них 2 мая стало точкой невозврата. Многие из них именно в этот день приняли решение вступать в ряды ополчения. Потому что у них уже не было колебаний, что может быть все наладится. То есть, это действительно вот такая вот точка невозврата, Рубикон, когда люди поняли, что договариваться уже с постмайданным украинским правительством не о чем", - заявила собеседница агентства.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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