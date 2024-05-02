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Жертвам в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни, рассказала выжившая - РИА Новости, 02.05.2024
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13:37 02.05.2024 (обновлено: 13:48 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943470466.html
Жертвам в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни, рассказала выжившая
Жертвам в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни, рассказала выжившая - РИА Новости, 02.05.2024
Жертвам в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни, рассказала выжившая
Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе отрезали ступни жертвам после их гибели, рассказала РИА Новости участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:37
2024-05-02T13:48
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе отрезали ступни жертвам после их гибели, рассказала РИА Новости участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева. "Меня вывели с заднего выхода, там был "коридор позора", где людей избивали, требовали встать на колени. Тебя там и до смерти могли забить. Сбоку стояли спецподразделения милиции, но не наши (одесские), они стояли как статуи. Меня протолкнули через них, и так я вышла", - рассказал Игнатьева, с 2015 года получившая убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям "Там в стороне я увидела тело, я потом поняла по видео и фотографиям, что это был Вадим Папура (ему было 17 лет - ред). Было еще одно тело, их накрыли украинским флагом, чтобы над ними не надругались. Но потом, когда я была на похоронах Вадима, я увидела, что у него была отрезана одна ступня. А я видела, что (возле Дома профсоюзов) у него торчали ноги. У второго мальчика, кажется, его звали Максим, мои знакомые были на похоронах. Они сказали, что у него не было обеих ступней – они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться. До такого ужаса, до такой ненависти там дошли", - рассказала активистка. Игнатьева добавила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана", которые стали сами вытаскивать из здания оказавшихся там людей. По ее словам, если официальные данные говорят о 47 погибших, то свидетели расправы над людьми насчитывают от 130 до 200 убитых. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
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в мире, одесса, украина, италия
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Жертвам в Доме профсоюзов в Одессе отрезали ступни, рассказала выжившая

Активистка Игнатьева рассказала о "коридоре позора" в Одессе, где избивали людей

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 мая – РИА Новости. Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе отрезали ступни жертвам после их гибели, рассказала РИА Новости участница трагических событий 2 мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
«
"Меня вывели с заднего выхода, там был "коридор позора", где людей избивали, требовали встать на колени. Тебя там и до смерти могли забить. Сбоку стояли спецподразделения милиции, но не наши (одесские), они стояли как статуи. Меня протолкнули через них, и так я вышла", - рассказал Игнатьева, с 2015 года получившая убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям
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"Там в стороне я увидела тело, я потом поняла по видео и фотографиям, что это был Вадим Папура (ему было 17 лет - ред). Было еще одно тело, их накрыли украинским флагом, чтобы над ними не надругались. Но потом, когда я была на похоронах Вадима, я увидела, что у него была отрезана одна ступня. А я видела, что (возле Дома профсоюзов) у него торчали ноги. У второго мальчика, кажется, его звали Максим, мои знакомые были на похоронах. Они сказали, что у него не было обеих ступней – они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться. До такого ужаса, до такой ненависти там дошли", - рассказала активистка.
Игнатьева добавила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов "евромайдана", которые стали сами вытаскивать из здания оказавшихся там людей.
По ее словам, если официальные данные говорят о 47 погибших, то свидетели расправы над людьми насчитывают от 130 до 200 убитых.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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