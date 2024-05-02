https://ria.ru/20240502/odessa-1943466168.html

Трагедию 2 мая подготовили для запугивания одесситов, заявила выжившая

Трагедию 2 мая подготовили для запугивания одесситов, заявила выжившая - РИА Новости, 02.05.2024

Трагедию 2 мая подготовили для запугивания одесситов, заявила выжившая

Нападение на Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года было подготовлено для того, чтобы запугать горожан и остальных граждан Украины, для этого с места велись... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:24

2024-05-02T13:24

2024-05-02T13:35

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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Нападение на Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года было подготовлено для того, чтобы запугать горожан и остальных граждан Украины, для этого с места велись трансляции, рассказала РИА Новости участница трагических событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева. "Я вижу, что она (трагедия) была подготовлена для того, чтоб запугать не только одесситов, которых с каждой неделей выходило все больше и больше на наши митинги, чтобы высказаться за сохранение нашего родного русского языка, защиту нашей культуры, традиций, истории и православной веры. Это было спланировано, чтобы запугать весь народ Украины, чтобы все, кто хоть как-то пытался что-то сказать, чтобы они боялись", - заявила Игнатьева, с 2015 года получившая убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, организаторы нападения "завезли в Одессу нацистов, которые были готовы убивать", но и устроили "прямую трансляцию, чтобы это можно было смотреть в любой стране мира". "Транслировали не только обычные стримеры, но один из государственных городских телеканалов, хозяином которого в то время был губернатор (Одесской области Владимир) Немировский. Он же и присутствовал на Куликовом поле. На одном из видео я заметила, как он с охранником бежит в сторону обладминистрации, она была недалеко. То есть он всё везде видел и, наверное, как-то отчитывался. И после этого он пропал. Потом его заменили через несколько дней, до сих пор не слышно, не видно", - рассказала Игнатьева. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T13:24 true PT2M52S

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Кирилл Волков

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