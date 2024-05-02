https://ria.ru/20240502/odessa-1943428762.html

Экс-депутат рассказал, чем обернулось его расследование трагедии в Одессе

Экс-депутат рассказал, чем обернулось его расследование трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Экс-депутат рассказал, чем обернулось его расследование трагедии в Одессе

Бывший депутат горсовета Одессы Василий Полищук в Telegram-канале РИА Новости впервые опубликовал записи видео с камер наружного наблюдения, на которых... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:21

2024-05-02T11:21

2024-05-02T11:22

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший депутат горсовета Одессы Василий Полищук в Telegram-канале РИА Новости впервые опубликовал записи видео с камер наружного наблюдения, на которых неизвестные избили его сына – как утверждает сам политик, это стало "предупреждением", чтобы он не занимался расследованием трагедии 2 мая 2014 года. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Я не боялся, но меня они могли (ударить) через других. Они и ударили по мне через сына", - ответил Полищук на вопрос РИА Новости, боялся ли он проводить свои расследования. Покушения совершались дважды – 20 мая и 5 сентября 2014 года. "Пятого сентября был митинг (в память о погибших 2 мая - ред.). Я этот митинг вел возле областного совета. Когда закончился митинг, сын говорит: "папа, мы пойдем чай попьем". Он нигде не участвовал ни в чем. Ни в каких организациях, ничего абсолютно. Он тоже снимал, он был блогером. Он ушел, и вдруг звонок: "на вашего сына напали". Это буквально метров двести от того места, где я на Куликовом поле был", - рассказал Полищук РИА Новости. Благодаря опросу свидетелей и камерам видеонаблюдений оказалось, что нападавших было трое – они специально дождались Полищука-младшего в переходе и напали на него, избив металлическими палками. Молодому человеку проломили череп, он три недели пролежал в реанимации. Правоохранительные органы нападавших найти не смогли. Благодаря своим связям Полищук сумел найти записи с пяти камер, размещенных в подземном переходе. На них видно, что крепкие молодые люди специально поджидают Полищука-младшего, делая вид, что разглядывают товары в коммерческих ларьках. Когда Полищук-младший проходит мимо одного из них, нападающие окружают его, быстро избивают металлическими палками и скрываются. Момент их бегства из перехода также попал на камеры. По утверждению Полищука, правоохранительные органы Украины отказались включать эти записи в дело, так как "они были изъяты с нарушениями". В результате никто из нападавших не был найден. "Безнаказанность рождает новое преступление. Так и произошло. 25 января 2015 года днем вблизи места его проживания было совершено покушение на моего помощника – Мориса Ибрагима. Как будто бы в насмешку, два преступника совершили это нападение перед дверью и окнами опорного пункта милиции", - сообщил он. Морису Ибрагиму также металлическими дубинками повредили голову и сломали нос.

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1943398929.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

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Бывший депутат горсовета Одессы о нападении на сына Недовольные независимым расследованием событий 2 мая 2014 года, которое вел депутат горсовета Одессы Василий Полищук, дважды жестоко избивали его сына и один раз – помощника, чтобы надавить на политика. Полищук предоставил РИА Новости кадры с камер видеонаблюдения, которые раньше не публиковались. 2024-05-02T11:21 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, василий полищук, морис ибрагим, одесса