https://ria.ru/20240502/odessa-1943407593.html
Недалек тот день, когда Одесса станет подлинно свободной, заявила Захарова
Недалек тот день, когда Одесса станет подлинно свободной, заявила Захарова - РИА Новости, 02.05.2024
Недалек тот день, когда Одесса станет подлинно свободной, заявила Захарова
Москва убеждена, что справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе, а сам город станет свободным,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:22
2024-05-02T09:22
2024-05-02T11:26
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Москва убеждена, что справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе, а сам город станет свободным, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с десятилетием трагедии."Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", — заявила дипломат.Она отметила, что следствие, которое киевские власти начали под давлением международных организаций, превратилось в фарс — из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращали в прокуратуру, а судьи четырежды брали самоотвод."Предпринимались попытки вывернуть его наизнанку: назначить виновными не национал-радикалов, а активистов "Антимайдана", которые пострадали от их рук. Все это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс: беспорядками, срывами заседаний, нападениями на адвокатов, судей, обвиняемых и их родственников", — подчеркнула Захарова.Представитель МИД напомнила, что с приходом к власти в 2019 году Владимира Зеленского, обещавшего беспрекословное соблюдение норм законов и принципа неотвратимости наказания, появились надежды на справедливое расследование событий в Одессе, но быстро улетучились."Зеленский не выполнил своих обещаний", — заключила Захарова.После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
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РИА Новости
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в мире, одесса, украина, мария захарова, столкновения в одессе
В мире, Одесса, Украина, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Столкновения в Одессе
Недалек тот день, когда Одесса станет подлинно свободной, заявила Захарова
Захарова: возмездие рано или поздно настигнет виновников трагедии 2 мая в Одессе
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Москва убеждена, что справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе, а сам город станет свободным, говорится в комментарии
официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с десятилетием трагедии.
"Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности. Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей", — заявила дипломат.
Она отметила, что следствие, которое киевские власти начали под давлением международных организаций, превратилось в фарс — из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращали в прокуратуру, а судьи четырежды брали самоотвод.
"Предпринимались попытки вывернуть его наизнанку: назначить виновными не национал-радикалов, а активистов "Антимайдана", которые пострадали от их рук. Все это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс: беспорядками, срывами заседаний, нападениями на адвокатов, судей, обвиняемых и их родственников", — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД напомнила, что с приходом к власти в 2019 году Владимира Зеленского, обещавшего беспрекословное соблюдение норм законов и принципа неотвратимости наказания, появились надежды на справедливое расследование событий в Одессе, но быстро улетучились.
"Зеленский не выполнил своих обещаний", — заключила Захарова.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.