Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Мирошник: трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из состава Украины
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам. Эта трагедия подтолкнула к урнам для голосования за выход из такой Украины тысячи и тысячи жителей Донбасса", — сказал Мирошник.
Дипломат рассказал, что в день трагедии находился в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе "шокировала" и "накачивала откровенной яростью".
"Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на "майдане" и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах", — отметил он.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.