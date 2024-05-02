https://ria.ru/20240502/odessa-1943390956.html

Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:02

2024-05-02T04:02

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам. Эта трагедия подтолкнула к урнам для голосования за выход из такой Украины тысячи и тысячи жителей Донбасса", — сказал Мирошник. Дипломат рассказал, что в день трагедии находился в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе "шокировала" и "накачивала откровенной яростью". "Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на "майдане" и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах", — отметил он. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

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в мире, украина, одесса, донбасс, родион мирошник