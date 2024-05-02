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Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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04:02 02.05.2024 (обновлено: 04:08 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943390956.html
Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:02
2024-05-02T04:08
в мире
украина
одесса
донбасс
родион мирошник
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам. Эта трагедия подтолкнула к урнам для голосования за выход из такой Украины тысячи и тысячи жителей Донбасса", — сказал Мирошник. Дипломат рассказал, что в день трагедии находился в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе "шокировала" и "накачивала откровенной яростью". "Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на "майдане" и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах", — отметил он. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
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в мире, украина, одесса, донбасс, родион мирошник
В мире, Украина, Одесса, Донбасс, Родион Мирошник
Мирошник рассказал, к чему привела трагедия в Доме профсоюзов в Одессе

Мирошник: трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из состава Украины

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пожар в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Эта трагедия развеяла последние сомнения у тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, и подчиняться их законам. Эта трагедия подтолкнула к урнам для голосования за выход из такой Украины тысячи и тысячи жителей Донбасса", — сказал Мирошник.
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Дипломат рассказал, что в день трагедии находился в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе "шокировала" и "накачивала откровенной яростью".
"Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на "майдане" и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах", — отметил он.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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