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Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024
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03:39 02.05.2024 (обновлено: 03:49 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943390513.html
Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов
Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024
Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов
События по разгону противников "майдана" в Одессе 2 мая 2014 года готовились около полутора месяцев, заявил РИА Новости экс-депутат одесского городского совета... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:39
2024-05-02T03:49
в мире
одесса
украина
киев
василий полищук
андрей парубий
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. События по разгону противников "майдана" в Одессе 2 мая 2014 года готовились около полутора месяцев, заявил РИА Новости экс-депутат одесского городского совета Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием. "Эта операция, по разгону "антимайдана", готовилась, я думаю, месяца полтора, не меньше", - сказал Полищук. По его мнению, целью этого жестокого разгона было запугать противников новой власти. "Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет", - считает он. Он отметил, что подготовка началась с того, что новая власть отправила из Киева на юг и восток Украины всех боевиков "майдана", так как эти неуправляемые банды представляли опасность уже для нее самой. "Когда совершился переворот 21-22 февраля, люди, которые были на киевском "майдане", оказались ненужными. Все, "майдан" закончился, а те люди привыкли кушать "на шару". Что сделала новая киевская власть? Они уже начали бояться этих людей, потому что они вооружены, они "герои", "герои "майдана". И в итоге что они начали делать? Рассылать быстренько этих "заробитчан" (человек, приехавший в Киев на заработки - ред.) на юго-восток. Уже шум (в этих регионах – ред.) пошел. В Херсоне меньше, но в Николаеве и в Одессе протестное движение было серьезное", - вспоминает Полищук. Приехавшие в Одессу тысяча или полторы боевиков "майдана" расселились в санаториях вокруг города, а также на частных квартирах. "Эти "заробитчане" под видом отдыхающих заполонили в районе Затоки (пригород Одессы - ред.) базы отдыха. Затем (гостиница – ред.) "Дом Павловых" в Одессе, в Дофиновке масса людей (курортный пригород Одессы Новая Дофиновка - ред.), затем много людей в съемных квартирах в Одессе. Потом санаторий имени Горького, "Лермонтовский" и масса других санаториев в Одессе", - рассказал экс-депутат. Сторонники "майдана" организовали вокруг Одессы пять блокпостов, на которых якобы "обеспечивали порядок" и досматривали подозрительные машины. Причем даже начальник милиции Одесской области Петр Луцюк возражал против их присутствия, но сделать с этим ничего не мог. Один из таких блокпостов 29 апреля 2014 года посетил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, он привез боевикам 20 бронежилетов пятого класса защиты. "А дальше, для "операции", не надо было придумывать ничего. Футбольный матч. Одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист". Идеальный случай, который специально придумать невозможно. Футбольных фанатов приехало много. И футбольных фанатов в кавычках еще больше. Даже пришел один поезд вне расписания. А это где-то порядка 700 человек… Ну а под этим видом уничтожить так называемое Куликово поле (лагерь "антимайдана" - ред.)", - рассказал депутат. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html
https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html
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в мире, одесса, украина, киев, василий полищук, андрей парубий
В мире, Одесса, Украина, Киев, Василий Полищук, Андрей Парубий
Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов

Одесский экс-депутат Полищук: Киев хотел запугать всю Украину бойней в 2014 году

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. События по разгону противников "майдана" в Одессе 2 мая 2014 года готовились около полутора месяцев, заявил РИА Новости экс-депутат одесского городского совета Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
"Эта операция, по разгону "антимайдана", готовилась, я думаю, месяца полтора, не меньше", - сказал Полищук.
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По его мнению, целью этого жестокого разгона было запугать противников новой власти.
"Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет", - считает он.
Он отметил, что подготовка началась с того, что новая власть отправила из Киева на юг и восток Украины всех боевиков "майдана", так как эти неуправляемые банды представляли опасность уже для нее самой.
"Когда совершился переворот 21-22 февраля, люди, которые были на киевском "майдане", оказались ненужными. Все, "майдан" закончился, а те люди привыкли кушать "на шару". Что сделала новая киевская власть? Они уже начали бояться этих людей, потому что они вооружены, они "герои", "герои "майдана". И в итоге что они начали делать? Рассылать быстренько этих "заробитчан" (человек, приехавший в Киев на заработки - ред.) на юго-восток. Уже шум (в этих регионах – ред.) пошел. В Херсоне меньше, но в Николаеве и в Одессе протестное движение было серьезное", - вспоминает Полищук.
Приехавшие в Одессу тысяча или полторы боевиков "майдана" расселились в санаториях вокруг города, а также на частных квартирах.
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"Эти "заробитчане" под видом отдыхающих заполонили в районе Затоки (пригород Одессы - ред.) базы отдыха. Затем (гостиница – ред.) "Дом Павловых" в Одессе, в Дофиновке масса людей (курортный пригород Одессы Новая Дофиновка - ред.), затем много людей в съемных квартирах в Одессе. Потом санаторий имени Горького, "Лермонтовский" и масса других санаториев в Одессе", - рассказал экс-депутат.
Сторонники "майдана" организовали вокруг Одессы пять блокпостов, на которых якобы "обеспечивали порядок" и досматривали подозрительные машины. Причем даже начальник милиции Одесской области Петр Луцюк возражал против их присутствия, но сделать с этим ничего не мог.
Один из таких блокпостов 29 апреля 2014 года посетил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, он привез боевикам 20 бронежилетов пятого класса защиты.
"А дальше, для "операции", не надо было придумывать ничего. Футбольный матч. Одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист". Идеальный случай, который специально придумать невозможно. Футбольных фанатов приехало много. И футбольных фанатов в кавычках еще больше. Даже пришел один поезд вне расписания. А это где-то порядка 700 человек… Ну а под этим видом уничтожить так называемое Куликово поле (лагерь "антимайдана" - ред.)", - рассказал депутат.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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