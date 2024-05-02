https://ria.ru/20240502/odessa-1943390513.html

Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов

Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024

Одесский экс-депутат рассказал о подготовке Киева к бойне в Доме профсоюзов

События по разгону противников "майдана" в Одессе 2 мая 2014 года готовились около полутора месяцев, заявил РИА Новости экс-депутат одесского городского совета... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T03:39

2024-05-02T03:39

2024-05-02T03:49

в мире

одесса

украина

киев

василий полищук

андрей парубий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466293_0:425:2885:2048_1920x0_80_0_0_c111e9bb498a4ea7db4a009f63825469.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. События по разгону противников "майдана" в Одессе 2 мая 2014 года готовились около полутора месяцев, заявил РИА Новости экс-депутат одесского городского совета Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием. "Эта операция, по разгону "антимайдана", готовилась, я думаю, месяца полтора, не меньше", - сказал Полищук. По его мнению, целью этого жестокого разгона было запугать противников новой власти. "Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет", - считает он. Он отметил, что подготовка началась с того, что новая власть отправила из Киева на юг и восток Украины всех боевиков "майдана", так как эти неуправляемые банды представляли опасность уже для нее самой. "Когда совершился переворот 21-22 февраля, люди, которые были на киевском "майдане", оказались ненужными. Все, "майдан" закончился, а те люди привыкли кушать "на шару". Что сделала новая киевская власть? Они уже начали бояться этих людей, потому что они вооружены, они "герои", "герои "майдана". И в итоге что они начали делать? Рассылать быстренько этих "заробитчан" (человек, приехавший в Киев на заработки - ред.) на юго-восток. Уже шум (в этих регионах – ред.) пошел. В Херсоне меньше, но в Николаеве и в Одессе протестное движение было серьезное", - вспоминает Полищук. Приехавшие в Одессу тысяча или полторы боевиков "майдана" расселились в санаториях вокруг города, а также на частных квартирах. "Эти "заробитчане" под видом отдыхающих заполонили в районе Затоки (пригород Одессы - ред.) базы отдыха. Затем (гостиница – ред.) "Дом Павловых" в Одессе, в Дофиновке масса людей (курортный пригород Одессы Новая Дофиновка - ред.), затем много людей в съемных квартирах в Одессе. Потом санаторий имени Горького, "Лермонтовский" и масса других санаториев в Одессе", - рассказал экс-депутат. Сторонники "майдана" организовали вокруг Одессы пять блокпостов, на которых якобы "обеспечивали порядок" и досматривали подозрительные машины. Причем даже начальник милиции Одесской области Петр Луцюк возражал против их присутствия, но сделать с этим ничего не мог. Один из таких блокпостов 29 апреля 2014 года посетил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, он привез боевикам 20 бронежилетов пятого класса защиты. "А дальше, для "операции", не надо было придумывать ничего. Футбольный матч. Одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист". Идеальный случай, который специально придумать невозможно. Футбольных фанатов приехало много. И футбольных фанатов в кавычках еще больше. Даже пришел один поезд вне расписания. А это где-то порядка 700 человек… Ну а под этим видом уничтожить так называемое Куликово поле (лагерь "антимайдана" - ред.)", - рассказал депутат. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html

https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html

одесса

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, киев, василий полищук, андрей парубий