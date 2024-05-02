https://ria.ru/20240502/ochakov-1943404180.html

Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - РИА Новости, 02.05.2024

Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:48

2024-05-02T08:48

2024-05-02T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

в мире

николаевская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — сказал он.По словам Лебедева, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором часто останавливаются украинские военнослужащие и проводятся совещания.Накануне подпольщик рассказал, что в Очакове были прилеты по турбазам, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.В ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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безопасность, в мире, николаевская область, сергей лебедев