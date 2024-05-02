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Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 02.05.2024 (обновлено: 10:28 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ochakov-1943404180.html
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - РИА Новости, 02.05.2024
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:48
2024-05-02T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
николаевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — сказал он.По словам Лебедева, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором часто останавливаются украинские военнослужащие и проводятся совещания.Накануне подпольщик рассказал, что в Очакове были прилеты по турбазам, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.В ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, в мире, николаевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Николаевская область, Сергей Лебедев
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — сказал он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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По словам Лебедева, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором часто останавливаются украинские военнослужащие и проводятся совещания.
Накануне подпольщик рассказал, что в Очакове были прилеты по турбазам, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.
В ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреНиколаевская областьСергей Лебедев
 
 
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