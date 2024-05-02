https://ria.ru/20240502/ochakov-1943404180.html
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье - РИА Новости, 02.05.2024
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:48
2024-05-02T08:48
2024-05-02T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
николаевская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — сказал он.По словам Лебедева, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором часто останавливаются украинские военнослужащие и проводятся совещания.Накануне подпольщик рассказал, что в Очакове были прилеты по турбазам, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.В ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_c04c75deb63c6858080cde0cfd61cafc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, николаевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Николаевская область, Сергей Лебедев
Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера