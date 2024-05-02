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ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке - РИА Новости, 02.05.2024
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03:15 02.05.2024 (обновлено: 03:33 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/obstrely-1943389524.html
ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке
ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке - РИА Новости, 02.05.2024
ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки, передает... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:15
2024-05-02T03:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 2 мая — РИА Новости. Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости. После сброса на хлебный фургон ВСУ выпустили несколько артиллерийских снарядов, один из них упал в нескольких метрах от машины рядом с крупным продуктовым магазином. В результате начался сильный пожар в торговом павильоне. "Оно "гупнуло", и мы заскочили в подъезд. А потом смотрим — горит магазин. Он сгорел. Окна там выбиты", — рассказала очевидец происшествия Юлия. Прилеты других артиллерийских снарядов пришлись по территории расположенных рядом детскому саду и многоквартирному дому. Множество окон было выбито ударной волной и повреждено поражающими элементами. Как сообщили в экстренных службах, обошлось без жертв и ранений. Медицинская помощь понадобилась одной местной жительнице, испытавшей сильный стресс. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики выпустив 131 единицу различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили три жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка Комарова в Никитовском районе Горловки
Последствия обстрела поселка Комарова в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела поселка Комарова в Никитовском районе Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 2 мая — РИА Новости. Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости.
После сброса на хлебный фургон ВСУ выпустили несколько артиллерийских снарядов, один из них упал в нескольких метрах от машины рядом с крупным продуктовым магазином. В результате начался сильный пожар в торговом павильоне.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Оно "гупнуло", и мы заскочили в подъезд. А потом смотрим — горит магазин. Он сгорел. Окна там выбиты", — рассказала очевидец происшествия Юлия.
Прилеты других артиллерийских снарядов пришлись по территории расположенных рядом детскому саду и многоквартирному дому. Множество окон было выбито ударной волной и повреждено поражающими элементами.
Как сообщили в экстренных службах, обошлось без жертв и ранений. Медицинская помощь понадобилась одной местной жительнице, испытавшей сильный стресс.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики выпустив 131 единицу различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили три жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.
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