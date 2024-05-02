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ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке - РИА Новости, 02.05.2024

ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки, передает... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T03:15

2024-05-02T03:15

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ГОРЛОВКА (ДНР), 2 мая — РИА Новости. Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости. После сброса на хлебный фургон ВСУ выпустили несколько артиллерийских снарядов, один из них упал в нескольких метрах от машины рядом с крупным продуктовым магазином. В результате начался сильный пожар в торговом павильоне. "Оно "гупнуло", и мы заскочили в подъезд. А потом смотрим — горит магазин. Он сгорел. Окна там выбиты", — рассказала очевидец происшествия Юлия. Прилеты других артиллерийских снарядов пришлись по территории расположенных рядом детскому саду и многоквартирному дому. Множество окон было выбито ударной волной и повреждено поражающими элементами. Как сообщили в экстренных службах, обошлось без жертв и ранений. Медицинская помощь понадобилась одной местной жительнице, испытавшей сильный стресс. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики выпустив 131 единицу различных боеприпасов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили три жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия