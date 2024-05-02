Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Запад нашел новую надежду на крушение России
24 апреля, 08:00
Представительство ДНР сообщало, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району не менее 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на Горловку в четверг вечером поврежден гражданский автомобиль.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18