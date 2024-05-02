https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками - РИА Новости, 02.05.2024
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками
Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:38
2024-05-02T14:38
2024-05-02T14:38
россия
горловка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВФУ пострадал мирный житель. Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240429/zakhoroneniya-1943046989.html
россия
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, горловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками
СК РФ установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками