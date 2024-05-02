https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html

СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками

СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками - РИА Новости, 02.05.2024

СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками

Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:38

2024-05-02T14:38

2024-05-02T14:38

россия

горловка

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВФУ пострадал мирный житель. Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/zakhoroneniya-1943046989.html

россия

горловка

донецкая народная республика

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россия, горловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия