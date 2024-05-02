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СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками - РИА Новости, 02.05.2024
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14:38 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками - РИА Новости, 02.05.2024
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками
Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:38
2024-05-02T14:38
россия
горловка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВФУ пострадал мирный житель. Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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россия
горловка
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россия, горловка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
СК установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками

СК РФ установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Горловки украинскими силовиками, в результате которого пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВФУ пострадал мирный житель. Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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