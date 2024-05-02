https://ria.ru/20240502/obstrel-1943485182.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:34

2024-05-02T14:34

2024-05-02T14:34

специальная военная операция на украине

горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

горловка

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сша

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горловка, украина, стирол, происшествия, сша