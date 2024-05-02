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ВСУ около 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943452369.html
ВСУ около 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки
ВСУ около 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 02.05.2024
ВСУ около 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Около 70 раз украинские военные атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:40
2024-05-02T12:40
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Около 70 раз украинские военные атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, в среду по шести приграничным районам было выпущено 44 снаряда из разных видов вооружения, включая РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 25 беспилотников, в том числе 7 сброшенных с дронов боеприпасов. Пострадавших среди мирных жителей нет четвертый день подряд. Повреждения выявили в 8 частных дома, 6 автомобилях, магазине и сельхозпредприятии. "В Белгородском районе село Ясные Зори подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... В селе Щетиновка противник атаковал с помощью FPV-дрона, в селе Новая Наумовка – с помощью двух БПЛА, в селе Журавлевка – с помощью одного беспилотника. По селу Вергилевка выпущено 12 снарядов из РСЗО. В селе Бочковка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селами Варваровка и Ближняя Игуменка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков. В Валуйском округе, как уточнил глава области, по селу Старый Хутор выпущено 4 минометных снаряда, также зафиксирован один прилет в селе Логачевка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов. По словам Гладкова, в Грайворонском округе по селу Сподарюшино зафиксирован 21 прилет. В Краснояружском районе над селом Теребрено из стрелкового оружия сбит FPV-дрон. "В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка противник атаковал с помощью четырех БПЛА... Поселок Красное подвергся атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... На территории округа системой ПВО сбито три БПЛА противника", - добавил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ около 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки около 70 раз атаковали территорию Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Разбитое окно. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Около 70 раз украинские военные атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в среду по шести приграничным районам было выпущено 44 снаряда из разных видов вооружения, включая РСЗО. Также на регион были атаки с использованием 25 беспилотников, в том числе 7 сброшенных с дронов боеприпасов. Пострадавших среди мирных жителей нет четвертый день подряд. Повреждения выявили в 8 частных дома, 6 автомобилях, магазине и сельхозпредприятии.
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В Валуйском округе, как уточнил глава области, по селу Старый Хутор выпущено 4 минометных снаряда, также зафиксирован один прилет в селе Логачевка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 6 минометных снарядов.
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По словам Гладкова, в Грайворонском округе по селу Сподарюшино зафиксирован 21 прилет. В Краснояружском районе над селом Теребрено из стрелкового оружия сбит FPV-дрон.
"В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка противник атаковал с помощью четырех БПЛА... Поселок Красное подвергся атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе... На территории округа системой ПВО сбито три БПЛА противника", - добавил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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