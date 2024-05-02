https://ria.ru/20240502/obstrel-1943411700.html

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.05.2024

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

Артиллерия украинской армии за сутки нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:51

2024-05-02T09:51

2024-05-02T09:51

херсонская область

новая каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 2 мая - РИА Новости. Артиллерия украинской армии за сутки нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 17 прилетов", - сказал источник. Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943170557.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия