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Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.05.2024
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Артиллерия украинской армии за сутки нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:51
2024-05-02T09:51
2024-05-02T09:51
херсонская область
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 мая - РИА Новости. Артиллерия украинской армии за сутки нанесла по Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 17 прилетов", - сказал источник. Всего под огнем противника оказались 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
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херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области