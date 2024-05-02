https://ria.ru/20240502/obman-1943521262.html
В Швейцарии назвали мирную конференцию по Украине обманом
В Швейцарии назвали мирную конференцию по Украине обманом - РИА Новости, 02.05.2024
В Швейцарии назвали мирную конференцию по Украине обманом
Мирная конференция по Украине, которую Швейцария организует в июне без участия России, является обманом, западные страны пытаются создать впечатление, что... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:40
2024-05-02T16:40
2024-05-02T16:41
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специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. Мирная конференция по Украине, которую Швейцария организует в июне без участия России, является обманом, западные страны пытаются создать впечатление, что стремятся к миру, а на самом деле хотят войны, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. "Россия официально исключена из этой конференции, поэтому речь больше не может идти о мирной конференции. Если название "мирная конференция" будет сохранено, несмотря ни на что, это будет просто ложью, заблуждением и обманом. На такой основе нельзя добиться успеха в установлении мира. Но, очевидно, западные страны придерживаются этого, потому что они стремятся восстановить свой международный авторитет и убедить свое общественное мнение и, если возможно, мнение остального мира в том, что они хотят мира, в то время как они хотят войны", - сказал он. Швейцарский политик добавил, что, по его мнению, "такое же лицемерие наблюдается и в Газе, где мы поставляем оружие Израилю, чтобы убивать палестинцев, одновременно сбрасывая с парашютом помощь палестинцам, чтобы заставить общественность поверить в то, что мы желаем им добра". Меттан отметил, что Швейцария отказалась от своей независимости и суверенитета, как и большинство европейских стран, которые "предпочитают стать вассалами США", а не играть роль моста в отношениях с Россией и Китаем. "Швейцарская элита одержима своими отношениями с ЕС и США и стремится любой ценой угодить им, чтобы добиться уступок в двусторонних соглашениях с Брюсселем. Командование армии больше не умеет мыслить самостоятельно. Швейцария дрожит при мысли о том, что ее банки и транснациональные корпорации будут подвергнуты санкциям. Таким образом, Берн считает, что восстанавливается в глазах своих западных соседей. Это ошибка, потому что слабость ведет к презрению. Швейцария побуждает фальшивых друзей всегда требовать больше уступок и усиливает недоверие настоящих друзей, которые больше не знают, можно ли ей доверять", - пояснил политик. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240502/obsuzhdenie-1943513922.html
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в мире, россия, украина, москва, ги меттан, швейцария
В мире, Россия, Украина, Москва, Ги Меттан, Швейцария, Специальная военная операция на Украине
В Швейцарии назвали мирную конференцию по Украине обманом
Швейцарский политик Меттан назвал мирную конференцию по Украине обманом
ЖЕНЕВА, 2 мая - РИА Новости. Мирная конференция по Украине, которую Швейцария организует в июне без участия России, является обманом, западные страны пытаются создать впечатление, что стремятся к миру, а на самом деле хотят войны, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
"Россия официально исключена из этой конференции, поэтому речь больше не может идти о мирной конференции. Если название "мирная конференция" будет сохранено, несмотря ни на что, это будет просто ложью, заблуждением и обманом. На такой основе нельзя добиться успеха в установлении мира. Но, очевидно, западные страны придерживаются этого, потому что они стремятся восстановить свой международный авторитет и убедить свое общественное мнение и, если возможно, мнение остального мира в том, что они хотят мира, в то время как они хотят войны", - сказал он.
Швейцарский политик добавил, что, по его мнению, "такое же лицемерие наблюдается и в Газе, где мы поставляем оружие Израилю, чтобы убивать палестинцев, одновременно сбрасывая с парашютом помощь палестинцам, чтобы заставить общественность поверить в то, что мы желаем им добра".
Меттан отметил, что Швейцария отказалась от своей независимости и суверенитета, как и большинство европейских стран, которые "предпочитают стать вассалами США", а не играть роль моста в отношениях с Россией и Китаем.
"Швейцарская элита одержима своими отношениями с ЕС и США и стремится любой ценой угодить им, чтобы добиться уступок в двусторонних соглашениях с Брюсселем. Командование армии больше не умеет мыслить самостоятельно. Швейцария дрожит при мысли о том, что ее банки и транснациональные корпорации будут подвергнуты санкциям. Таким образом, Берн считает, что восстанавливается в глазах своих западных соседей. Это ошибка, потому что слабость ведет к презрению. Швейцария побуждает фальшивых друзей всегда требовать больше уступок и усиливает недоверие настоящих друзей, которые больше не знают, можно ли ей доверять", - пояснил политик.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин
ранее сообщил РИА Новости, что Россия
ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве
ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.