https://ria.ru/20240502/ob-1943397588.html

Уровень воды в Оби в Томской области вырос на 94 сантиметра

Уровень воды в Оби в Томской области вырос на 94 сантиметра - РИА Новости, 02.05.2024

Уровень воды в Оби в Томской области вырос на 94 сантиметра

Уровень воды в Оби в районе райцентра Каргасок Томской области за сутки вырос на 94 сантиметра и превысил опасную отметку, затоплений пока нет, сообщил в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:59

2024-05-02T06:59

2024-05-02T06:59

происшествия

обь

каргасок

томская область

владимир мазур

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в Оби в районе райцентра Каргасок Томской области за сутки вырос на 94 сантиметра и превысил опасную отметку, затоплений пока нет, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале. "За сутки ледоход на Оби не продвинулся, голова по-прежнему в Каргасокском районе. Уровень воды у райцентра за сутки вырос на 94 сантиметра и превысил опасную отметку на 14 сантиметров. Подтоплений в районе на этот час нет", - написал губернатор. По его данным, уровень Оби в районе райцентра Молчаново снизился на 15 сантиметров, но здесь, а также в селах Могочино и Игреково пока сохраняются затопления приусадебных участков, а также перелив дороги Молчаново–Нижняя Фёдоровка. "В Колпашевском районе сохраняются подтопления участков в Тискино, Тогуре, Иванкино, Инкино. Перелита дорога из Усть-Чаи до Новогорного. Подтопления жилых домов есть в Бакчарском районе: один дом – в Поротниково, пять – в Парбиге. Также есть переливы двух участков дороги Парбиг–Кёнга", - сообщил Мазур. Также, по его данным, в Чаинском районе перелиты участки дорог к Игнашкино и Гореловке. В Тегульдетском – к Белому Яру и Центрополигону. "В каждом районе держим наготове пункты временного размещения и технику. На контроле - запасы продуктов, ГСМ и медикаментов", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240502/ishim-1943397351.html

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каргасок

томская область

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происшествия, обь, каргасок, томская область, владимир мазур, наводнения в россии — 2024, россия