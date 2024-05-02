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В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом - РИА Новости, 02.05.2024
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20:41 02.05.2024
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В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом
В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом - РИА Новости, 02.05.2024
В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом
В Оренбуржье улучшается паводковая ситуация: за сутки от воды освободились121 жилой дом и 95 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:41
2024-05-02T20:41
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
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УФА, 2 апр — РИА Новости. В Оренбуржье улучшается паводковая ситуация: за сутки от воды освободились121 жилой дом и 95 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. "В Оренбуржье улучшается оперативная обстановка по паводку, продолжается ликвидация его последствий. В регионе за сутки от воды освободились 121 жилой дом и 95 приусадебных участков. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 23 305 жилых домов и с 42 799 приусадебных участков. С подтопленных территорий откачано более 748 962 кубометров воды", - говорится в сообщении. По данным властей области, в 11 муниципальных образованиях остаются закрытыми для движения транспорта 11 мостов. Проведена дезинфекция 18 605 жилых домов, 31 объекта социальной инфраструктуры, 747 индивидуальных скважин. Проведен контроль качества дезинфекции 188 индивидуальных трубчатых колодцев, 9021 выгребной ямы. Для лабораторных исследований взято 5718 проб воды и пищевой продукции. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом

В Оренбургской области за сутки от воды освободились 121 дом и 95 участков

© РИА НовостиСкейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
Скейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
© РИА Новости
Скейтпарк, смытый рекой в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 2 апр — РИА Новости. В Оренбуржье улучшается паводковая ситуация: за сутки от воды освободились121 жилой дом и 95 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале.
"В Оренбуржье улучшается оперативная обстановка по паводку, продолжается ликвидация его последствий. В регионе за сутки от воды освободились 121 жилой дом и 95 приусадебных участков. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 23 305 жилых домов и с 42 799 приусадебных участков. С подтопленных территорий откачано более 748 962 кубометров воды", - говорится в сообщении.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
По данным властей области, в 11 муниципальных образованиях остаются закрытыми для движения транспорта 11 мостов. Проведена дезинфекция 18 605 жилых домов, 31 объекта социальной инфраструктуры, 747 индивидуальных скважин. Проведен контроль качества дезинфекции 188 индивидуальных трубчатых колодцев, 9021 выгребной ямы. Для лабораторных исследований взято 5718 проб воды и пищевой продукции.
С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
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