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В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом

В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом - РИА Новости, 02.05.2024

В Оренбургской области за сутки от воды освободился 121 дом

В Оренбуржье улучшается паводковая ситуация: за сутки от воды освободились121 жилой дом и 95 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T20:41

2024-05-02T20:41

2024-05-02T20:41

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

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УФА, 2 апр — РИА Новости. В Оренбуржье улучшается паводковая ситуация: за сутки от воды освободились121 жилой дом и 95 участков, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. "В Оренбуржье улучшается оперативная обстановка по паводку, продолжается ликвидация его последствий. В регионе за сутки от воды освободились 121 жилой дом и 95 приусадебных участков. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 23 305 жилых домов и с 42 799 приусадебных участков. С подтопленных территорий откачано более 748 962 кубометров воды", - говорится в сообщении. По данным властей области, в 11 муниципальных образованиях остаются закрытыми для движения транспорта 11 мостов. Проведена дезинфекция 18 605 жилых домов, 31 объекта социальной инфраструктуры, 747 индивидуальных скважин. Проведен контроль качества дезинфекции 188 индивидуальных трубчатых колодцев, 9021 выгребной ямы. Для лабораторных исследований взято 5718 проб воды и пищевой продукции. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске