https://ria.ru/20240502/nalogi-1943575327.html

На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ

На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024

На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ

Компания Ethical Capital Partners, владеющая PornHub — одним из самых популярных порносайтов в мире, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:31

2024-05-02T21:31

2024-05-02T21:49

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Компания Ethical Capital Partners, владеющая PornHub — одним из самых популярных порносайтов в мире, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг на Украине, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале."Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов", — написал Гетманцев.Он добавил, что на Украине продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Так, в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, они задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов. Крупнейшие из них — компании Google, Apple, META platforms (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская), Valve corporation. В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины 700 тысяч долларов с начала года.Он также заявил, что Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место.В декабре прошлого года Гетманцев сообщал, что Украина оштрафовала на 5,5 тысячи долларов этот за отказ регистрироваться в стране и платить налоги.Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины — 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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в мире, технологии, украина, россия, даниил гетманцев, pornhub, верховная рада украины, google