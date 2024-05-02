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В Госдуме призвали не поддерживать экономические отношения с МВФ - РИА Новости, 02.05.2024
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16:33 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/mvf-1943519616.html
В Госдуме призвали не поддерживать экономические отношения с МВФ
В Госдуме призвали не поддерживать экономические отношения с МВФ - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме призвали не поддерживать экономические отношения с МВФ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не поддерживать никаких экономических отношений с западными структурами,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:33
2024-05-02T16:33
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алексей журавлев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не поддерживать никаких экономических отношений с западными структурами, которые помогают Киеву, в том числе Международным валютным фондом (МВФ). Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил в интервью РИА Новости, что МВФ занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине. "Нет никаких сомнений, что все западные структуры, которые принимают участие в помощи Украине, тем самым финансируют террористическое формирование. И относиться к ним нужно соответствующим образом, точно не поддерживать никаких отношений, в том числе и экономических", - сказал Журавлев РИА Новости. По мнению депутата, для этого необходимо официально признать Украину государством-террористом. "Уголовное преследование пособников, блокировка помощников, дипломатическое преследование поставщиков оружия - все это, считаю, давно необходимо принять на законодательном уровне", - отметил он.
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украина, алексей журавлев , алексей можин, госдума рф, в мире
Украина, Алексей Журавлев , Алексей Можин, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали не поддерживать экономические отношения с МВФ

Депутат Журавлев призвал не поддерживать никаких экономических отношений с МВФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал не поддерживать никаких экономических отношений с западными структурами, которые помогают Киеву, в том числе Международным валютным фондом (МВФ).
Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил в интервью РИА Новости, что МВФ занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.
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"Нет никаких сомнений, что все западные структуры, которые принимают участие в помощи Украине, тем самым финансируют террористическое формирование. И относиться к ним нужно соответствующим образом, точно не поддерживать никаких отношений, в том числе и экономических", - сказал Журавлев РИА Новости.
По мнению депутата, для этого необходимо официально признать Украину государством-террористом.
"Уголовное преследование пособников, блокировка помощников, дипломатическое преследование поставщиков оружия - все это, считаю, давно необходимо принять на законодательном уровне", - отметил он.
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УкраинаАлексей ЖуравлевАлексей МожинГосдума РФВ мире
 
 
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