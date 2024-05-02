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Можин прокомментировал решение Запада заморозить активы России
Можин прокомментировал решение Запада заморозить активы России - РИА Новости, 02.05.2024
Можин прокомментировал решение Запада заморозить активы России
Решение Запада заморозить суверенные российские активы стало крупнейшей кражей за всю историю человечества, заявил в интервью РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:19
2024-05-02T05:19
2024-05-02T06:01
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Решение Запада заморозить суверенные российские активы стало крупнейшей кражей за всю историю человечества, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Наши резервы у нас украли, и это крупнейшая кража за всю историю человечества. Мы не первые, у кого украли, были Иран, Венесуэла, Афганистан. Но, конечно, кражи в 300 миллиардов долларов не было никогда", - сообщил он. По словам Можина, за происходящим наблюдает весь мир, и для всех это однозначный сигнал того, что с ними могут поступить точно так же, если появится такая надобность. Он добавил, что сейчас на Западе предлагают выпустить облигации на 30 лет, обеспеченные этими активами и доходами от них, предоставив средства Украине. "Таким образом, предлагается 30 лет не возвращать активы России и присваивать доходы от них", - отметил исполнительный директор.
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941422005.html
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россия, иран, венесуэла, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Иран, Венесуэла, Алексей Можин, МВФ, В мире
Можин прокомментировал решение Запада заморозить активы России
Можин: решение Запада заморозить активы России стало крупнейшей кражей в истории