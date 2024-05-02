На северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 ("Лепесток") предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.