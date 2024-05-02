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На северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет - РИА Новости, 02.05.2024
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10:40 02.05.2024 (обновлено: 12:40 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/moskva-1943420253.html
На северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет
На северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет - РИА Новости, 02.05.2024
На северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет
Около дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:40
2024-05-02T12:40
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Около дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле жилого дома на улице Хачатуряна найден предмет, похожий на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что место опасной находки огородили, туда вызвали саперов.Позже стало известно, что это муляж — учебный "Лепесток".
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На северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет

Возле дома на северо-востоке Москвы нашли похожий на мину "Лепесток" предмет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Около дома на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле жилого дома на улице Хачатуряна найден предмет, похожий на противопехотную мину нажимного действия "Лепесток", — сказал собеседник агентства.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 ("Лепесток") предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не всегда могут распознать в них опасные предметы. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

Он добавил, что место опасной находки огородили, туда вызвали саперов.
Позже стало известно, что это муляж — учебный "Лепесток".
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