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В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье" - РИА Новости, 02.05.2024
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10:11 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/moskva-1943414740.html
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье"
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье" - РИА Новости, 02.05.2024
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье"
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:11
2024-05-02T10:11
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года реконструировали и построили 11 очистных сооружений, обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что результатом реконструкции очистных сооружений "Приволье" станет повышение надежности работы системы водоотведения и обеспечение необходимого резерва мощностей. "В рамках проекта построим новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проведем с применением самых современных технологий. Это позволит вывести из эксплуатации морально устаревшие очистные сооружения и приступить к перенаправлению стока на современные объекты водоотведения. Для исключения неприятных запахов будут смонтированы высокомощные газоочистные установки", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все ключевые узлы и механизмы, которые будут применяться при реконструкции, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.
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общество, городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков
В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье"

Заммэра Бирюков: в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье"

© Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты Комплекса городского хозяйства реконструируют очистные сооружения "Приволье" в ТиНАО
Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструируют очистные сооружения Приволье в ТиНАО
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструируют очистные сооружения "Приволье" в ТиНАО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года реконструировали и построили 11 очистных сооружений, обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что результатом реконструкции очистных сооружений "Приволье" станет повышение надежности работы системы водоотведения и обеспечение необходимого резерва мощностей.
"В рамках проекта построим новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проведем с применением самых современных технологий. Это позволит вывести из эксплуатации морально устаревшие очистные сооружения и приступить к перенаправлению стока на современные объекты водоотведения. Для исключения неприятных запахов будут смонтированы высокомощные газоочистные установки", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все ключевые узлы и механизмы, которые будут применяться при реконструкции, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.
Блок очистных сооружений - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыТиНАОМоскваПетр Бирюков
 
 
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