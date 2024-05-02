https://ria.ru/20240502/moskva-1943414740.html

В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье"

В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье" - РИА Новости, 02.05.2024

В ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье"

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:11

2024-05-02T10:11

2024-05-02T10:11

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петр бирюков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Приволье" в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. С 2012 года реконструировали и построили 11 очистных сооружений, обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что результатом реконструкции очистных сооружений "Приволье" станет повышение надежности работы системы водоотведения и обеспечение необходимого резерва мощностей. "В рамках проекта построим новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тысяча кубометров в сутки, работы проведем с применением самых современных технологий. Это позволит вывести из эксплуатации морально устаревшие очистные сооружения и приступить к перенаправлению стока на современные объекты водоотведения. Для исключения неприятных запахов будут смонтированы высокомощные газоочистные установки", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все ключевые узлы и механизмы, которые будут применяться при реконструкции, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.

https://ria.ru/20240318/pekonstruktsiya-1933947495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков