https://ria.ru/20240502/moskva-1943382560.html

В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах

Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в четверг из-за репетиции Парада Победы. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:23

2024-05-02T00:23

2024-05-02T00:23

общество

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

новый арбат

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в четверг из-за репетиции Парада Победы. Как сообщалось в Telegram-канале департамента транспорта столицы, 2 мая ограничения введут в центральном и юго-восточном административных округах Москвы. Движения не будет на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16.30 до 19.00. В этот день ограничения движения повторно введут на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта с 23.30, а также на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста с 22.30 до окончания мероприятия. Еще на ряде центральных набережных и улиц не будет движения с 17.30 до окончания мероприятия. Помимо того, в районе Таганской площади с 16.30 2 мая до 03.00 3 мая будет организовано двустороннее движение. На вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая. Также на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17.30 до окончания мероприятия закроют подземные пешеходные переходы. Они не будут работать ис 22.00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943343640.html

https://ria.ru/20240501/motogruppy-1943322377.html

садовое кольцо (москва)

новый арбат

москва

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общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), новый арбат, москва