Рейтинг@Mail.ru
В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/moskva-1943382560.html
В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах
В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах
Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в четверг из-за репетиции Парада Победы. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T00:23
2024-05-02T00:23
общество
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
новый арбат
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793649977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34086243f4bb0c34d6b0f97b1b08cae8.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в четверг из-за репетиции Парада Победы. Как сообщалось в Telegram-канале департамента транспорта столицы, 2 мая ограничения введут в центральном и юго-восточном административных округах Москвы. Движения не будет на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16.30 до 19.00. В этот день ограничения движения повторно введут на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта с 23.30, а также на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста с 22.30 до окончания мероприятия. Еще на ряде центральных набережных и улиц не будет движения с 17.30 до окончания мероприятия. Помимо того, в районе Таганской площади с 16.30 2 мая до 03.00 3 мая будет организовано двустороннее движение. На вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая. Также на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17.30 до окончания мероприятия закроют подземные пешеходные переходы. Они не будут работать ис 22.00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943343640.html
https://ria.ru/20240501/motogruppy-1943322377.html
садовое кольцо (москва)
новый арбат
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793649977_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e8daaa60be32035ed5e96cf0f840cae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), новый арбат, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат, Москва
В Москве ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Москве из-за репетиции Парада Победы ограничат движение транспорта

© РИА Новости / Максим БлиновВид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в четверг из-за репетиции Парада Победы.
Как сообщалось в Telegram-канале департамента транспорта столицы, 2 мая ограничения введут в центральном и юго-восточном административных округах Москвы.
Цветение сирени на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в мае
Вчера, 17:39
Движения не будет на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16.30 до 19.00. В этот день ограничения движения повторно введут на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта с 23.30, а также на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста с 22.30 до окончания мероприятия.
Еще на ряде центральных набережных и улиц не будет движения с 17.30 до окончания мероприятия. Помимо того, в районе Таганской площади с 16.30 2 мая до 03.00 3 мая будет организовано двустороннее движение. На вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая.
Также на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17.30 до окончания мероприятия закроют подземные пешеходные переходы. Они не будут работать ис 22.00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".
Работа спасателей на мотоциклах - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Москве мотогруппы спасателей приступили к патрулированию
Вчера, 15:32
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)Новый АрбатМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала