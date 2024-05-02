https://ria.ru/20240502/moor-1943427145.html
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское - РИА Новости, 02.05.2024
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское
Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:09
2024-05-02T11:09
2024-05-02T11:09
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "В Абатском районе снижение уровня воды по прогнозам гидрологов начнется с 5 мая. Дорожные службы продолжают патрулировать состояние насыпи и принимать необходимые оперативные меры", - сообщил Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
https://ria.ru/20240502/pavodok-1943404746.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_7a90fa9d111496987caab8c706d7c4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское
Тюменский губернатор: снижение уровня воды в реке Ишим начнется с 5 мая