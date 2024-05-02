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Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское - РИА Новости, 02.05.2024
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11:09 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/moor-1943427145.html
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское - РИА Новости, 02.05.2024
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское
Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:09
2024-05-02T11:09
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "В Абатском районе снижение уровня воды по прогнозам гидрологов начнется с 5 мая. Дорожные службы продолжают патрулировать состояние насыпи и принимать необходимые оперативные меры", - сообщил Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
https://ria.ru/20240502/pavodok-1943404746.html
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тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское

Тюменский губернатор: снижение уровня воды в реке Ишим начнется с 5 мая

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
«
"В Абатском районе снижение уровня воды по прогнозам гидрологов начнется с 5 мая. Дорожные службы продолжают патрулировать состояние насыпи и принимать необходимые оперативные меры", - сообщил Моор.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.
Абатский муниципальный район
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Вчера, 08:58
 
Тюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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