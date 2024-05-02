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Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское

Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское - РИА Новости, 02.05.2024

Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское

Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:09

2024-05-02T11:09

2024-05-02T11:09

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Снижение уровня воды в селе Абатское и Абатском районе Тюменской области начнется с 5 мая, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "В Абатском районе снижение уровня воды по прогнозам гидрологов начнется с 5 мая. Дорожные службы продолжают патрулировать состояние насыпи и принимать необходимые оперативные меры", - сообщил Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.

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тюменская область

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тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия