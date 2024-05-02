https://ria.ru/20240502/moldavia-1943516821.html

Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией

Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией - РИА Новости, 02.05.2024

Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил подписание протокола правительств Молдавии и Румынии о военном сотрудничестве в международных миссиях, включая... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:21

2024-05-02T16:21

2024-05-02T16:21

в мире

молдавия

румыния

босния

илан шор

майя санду

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил подписание протокола правительств Молдавии и Румынии о военном сотрудничестве в международных миссиях, включая НАТО. Ранее в четверг кишиневское издание Ziua ("День") сообщило, что в соглашение правительства Румынии и Молдавии через подписание протокола были внесены изменения, которые предполагают военное сотрудничество двух стран в миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. "Армии Молдовы и Румынии подпишут договор о военном сотрудничестве. Молдавских военных собрались использовать как охранников, а режим президента Майи Санду и рад: это ж путь в "светлое будущее" в ЕС... То есть, с 1 октября наши военные начнут нести службу в составе многонационального батальона ЕС. Сейчас в его задачи входит обеспечение порядка в Боснии и Герцеговине. Мы не то, что не граничим, между нами, сотни километров. Какой там может быть национальный интерес Молдовы? Или на что мы размениваем наших военных?", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик выразил сожаление, что руководство страны, выбравшее путь евроинтеграции, не учитывает интересны граждан и создает угрозу для национальной безопасности. "Слов нет. Ну до какой степени унижения еще должны дойти молдаване, сколько должны выполнять роль обслуги для Евросоюза, еще даже не вступив в него? Представляете, что было бы, если б реально наша страна попала в ЕС? Даже думать не хочется об этом", - добавил Шор. В конце марта минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне, который позволяет "принимать необходимые меры" на территории других государств, если находящимся там румынским гражданам угрожает опасность. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил на брифинге в Кишиневе, что власти республики не видят угроз из соседней страны, но будут внимательно следить за процессом вокруг законопроекта о военных интервенциях Румынии. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. -0-

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

румыния

босния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, босния, илан шор, майя санду, евросоюз, нато, оон