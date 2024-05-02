Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией
Шор осудил подписание Молдавией протокола о военном сотрудничестве с Румынией
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил подписание протокола правительств Молдавии и Румынии о военном сотрудничестве в международных миссиях, включая НАТО.
Ранее в четверг кишиневское издание Ziua ("День") сообщило, что в соглашение правительства Румынии и Молдавии через подписание протокола были внесены изменения, которые предполагают военное сотрудничество двух стран в миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС.
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"Армии Молдовы и Румынии подпишут договор о военном сотрудничестве. Молдавских военных собрались использовать как охранников, а режим президента Майи Санду и рад: это ж путь в "светлое будущее" в ЕС... То есть, с 1 октября наши военные начнут нести службу в составе многонационального батальона ЕС. Сейчас в его задачи входит обеспечение порядка в Боснии и Герцеговине. Мы не то, что не граничим, между нами, сотни километров. Какой там может быть национальный интерес Молдовы? Или на что мы размениваем наших военных?", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик выразил сожаление, что руководство страны, выбравшее путь евроинтеграции, не учитывает интересны граждан и создает угрозу для национальной безопасности.
"Слов нет. Ну до какой степени унижения еще должны дойти молдаване, сколько должны выполнять роль обслуги для Евросоюза, еще даже не вступив в него? Представляете, что было бы, если б реально наша страна попала в ЕС? Даже думать не хочется об этом", - добавил Шор.
В конце марта минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне, который позволяет "принимать необходимые меры" на территории других государств, если находящимся там румынским гражданам угрожает опасность. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил на брифинге в Кишиневе, что власти республики не видят угроз из соседней страны, но будут внимательно следить за процессом вокруг законопроекта о военных интервенциях Румынии.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. -0-