Рейтинг@Mail.ru
Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/moldavia-1943516821.html
Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией
Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией - РИА Новости, 02.05.2024
Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил подписание протокола правительств Молдавии и Румынии о военном сотрудничестве в международных миссиях, включая... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:21
2024-05-02T16:21
в мире
молдавия
румыния
босния
илан шор
майя санду
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил подписание протокола правительств Молдавии и Румынии о военном сотрудничестве в международных миссиях, включая НАТО. Ранее в четверг кишиневское издание Ziua ("День") сообщило, что в соглашение правительства Румынии и Молдавии через подписание протокола были внесены изменения, которые предполагают военное сотрудничество двух стран в миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. "Армии Молдовы и Румынии подпишут договор о военном сотрудничестве. Молдавских военных собрались использовать как охранников, а режим президента Майи Санду и рад: это ж путь в "светлое будущее" в ЕС... То есть, с 1 октября наши военные начнут нести службу в составе многонационального батальона ЕС. Сейчас в его задачи входит обеспечение порядка в Боснии и Герцеговине. Мы не то, что не граничим, между нами, сотни километров. Какой там может быть национальный интерес Молдовы? Или на что мы размениваем наших военных?", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик выразил сожаление, что руководство страны, выбравшее путь евроинтеграции, не учитывает интересны граждан и создает угрозу для национальной безопасности. "Слов нет. Ну до какой степени унижения еще должны дойти молдаване, сколько должны выполнять роль обслуги для Евросоюза, еще даже не вступив в него? Представляете, что было бы, если б реально наша страна попала в ЕС? Даже думать не хочется об этом", - добавил Шор. В конце марта минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне, который позволяет "принимать необходимые меры" на территории других государств, если находящимся там румынским гражданам угрожает опасность. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил на брифинге в Кишиневе, что власти республики не видят угроз из соседней страны, но будут внимательно следить за процессом вокруг законопроекта о военных интервенциях Румынии. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. -0-
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
молдавия
румыния
босния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, босния, илан шор, майя санду, евросоюз, нато, оон
В мире, Молдавия, Румыния, Босния, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз, НАТО, ООН
Шор осудил власти Молдавии за военное сотрудничество с Румынией

Шор осудил подписание Молдавией протокола о военном сотрудничестве с Румынией

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор осудил подписание протокола правительств Молдавии и Румынии о военном сотрудничестве в международных миссиях, включая НАТО.
Ранее в четверг кишиневское издание Ziua ("День") сообщило, что в соглашение правительства Румынии и Молдавии через подписание протокола были внесены изменения, которые предполагают военное сотрудничество двух стран в миссиях и операциях в рамках многонациональных коалиций под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
"Армии Молдовы и Румынии подпишут договор о военном сотрудничестве. Молдавских военных собрались использовать как охранников, а режим президента Майи Санду и рад: это ж путь в "светлое будущее" в ЕС... То есть, с 1 октября наши военные начнут нести службу в составе многонационального батальона ЕС. Сейчас в его задачи входит обеспечение порядка в Боснии и Герцеговине. Мы не то, что не граничим, между нами, сотни километров. Какой там может быть национальный интерес Молдовы? Или на что мы размениваем наших военных?", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик выразил сожаление, что руководство страны, выбравшее путь евроинтеграции, не учитывает интересны граждан и создает угрозу для национальной безопасности.
"Слов нет. Ну до какой степени унижения еще должны дойти молдаване, сколько должны выполнять роль обслуги для Евросоюза, еще даже не вступив в него? Представляете, что было бы, если б реально наша страна попала в ЕС? Даже думать не хочется об этом", - добавил Шор.
В конце марта минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне, который позволяет "принимать необходимые меры" на территории других государств, если находящимся там румынским гражданам угрожает опасность. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил на брифинге в Кишиневе, что власти республики не видят угроз из соседней страны, но будут внимательно следить за процессом вокруг законопроекта о военных интервенциях Румынии.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияРумынияБоснияИлан ШорМайя СандуЕвросоюзНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала