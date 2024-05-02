https://ria.ru/20240502/mo-1943558491.html

ВКС поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе Островерховки

ВКС поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе Островерховки - РИА Новости, 02.05.2024

ВКС поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе Островерховки

Российские ВКС поразили пусковую установку немецкого ЗРК IRIS-T в районе Островерховки, видео опубликовало Министерство обороны. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:38

2024-05-02T19:38

2024-05-02T21:11

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские ВКС поразили пусковую установку немецкого ЗРК IRIS-T в районе Островерховки, видео опубликовало Министерство обороны."ВКС ракетным ударом поразили ПУ ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка", — говорится в заявлении ведомства.Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T в октябре 2022 года. В апреле 2024-го глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что сейчас на территории постсоветской республики находятся три такие системы, следующая поставка должна состояться через несколько недель.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ракетный удар ВКС России по пункту управления ЗРК IRIS-T Ракетный удар ВКС России по пункту управления ЗРК IRIS-T 2024-05-02T19:38 true PT0M31S

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