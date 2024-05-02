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В Лондоне протестующие помешали вывозу мигрантов из отеля - РИА Новости, 02.05.2024
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16:32 02.05.2024 (обновлено: 16:58 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/migranty-1943519221.html
В Лондоне протестующие помешали вывозу мигрантов из отеля
В Лондоне протестующие помешали вывозу мигрантов из отеля - РИА Новости, 02.05.2024
В Лондоне протестующие помешали вывозу мигрантов из отеля
Десятки демонстрантов помешали вывозу просителей убежища из отеля для их размещения на барже Bibby Stockholm, окружив автобус, на котором мигрантов должны были... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:32
2024-05-02T16:58
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Десятки демонстрантов помешали вывозу просителей убежища из отеля для их размещения на барже Bibby Stockholm, окружив автобус, на котором мигрантов должны были увезти, передает в четверг газета Guardian. "В четверг в Лондоне было противостояние, после того как автобус, отправленный за просителями убежища, чтобы их доставить на баржу Bibby Stockholm, был окружен протестующими", - сообщает издание. Акция прошла на автобусной остановке рядом с отелем в районе Пакхем, из которого должны были увезти по меньшей мере восьмерых просителей убежища. Протестующие окружили припарковавшийся примерно в 8.00 (10.00 мск - ред.) часов автобус, под колеса положили прокатные велосипеды, число активистов постепенно росло. Отмечается, что в организации акции участвовали представители движения Black Lives Matter. Примерно в 12.30 (14.30 мск) полицейские прибыли на место и попытались оттеснить окруживших автобусов активистов, пишет газета. Решение начать размещать просителей убежища на барже и бывших базах ВВС было принято для сокращения расходов. Сейчас нелегалов в основном заселяют в отели, что ежедневно обходится британской казне в 8 миллионов фунтов. Новые планы вызвали недовольство местных жителей и многих правозащитников, сравнивающих условия на выбранных объектах с тюремными. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано самое большое число ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч человек. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20231129/britain-1912769291.html
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html
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в мире, ла-манш, великобритания, лондон
В мире, Ла-Манш, Великобритания, Лондон
В Лондоне протестующие помешали вывозу мигрантов из отеля

В Лондоне протестующие помешали переселить мигрантов на баржу

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Десятки демонстрантов помешали вывозу просителей убежища из отеля для их размещения на барже Bibby Stockholm, окружив автобус, на котором мигрантов должны были увезти, передает в четверг газета Guardian.
«
"В четверг в Лондоне было противостояние, после того как автобус, отправленный за просителями убежища, чтобы их доставить на баржу Bibby Stockholm, был окружен протестующими", - сообщает издание.
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Акция прошла на автобусной остановке рядом с отелем в районе Пакхем, из которого должны были увезти по меньшей мере восьмерых просителей убежища. Протестующие окружили припарковавшийся примерно в 8.00 (10.00 мск - ред.) часов автобус, под колеса положили прокатные велосипеды, число активистов постепенно росло. Отмечается, что в организации акции участвовали представители движения Black Lives Matter. Примерно в 12.30 (14.30 мск) полицейские прибыли на место и попытались оттеснить окруживших автобусов активистов, пишет газета.
Решение начать размещать просителей убежища на барже и бывших базах ВВС было принято для сокращения расходов. Сейчас нелегалов в основном заселяют в отели, что ежедневно обходится британской казне в 8 миллионов фунтов. Новые планы вызвали недовольство местных жителей и многих правозащитников, сравнивающих условия на выбранных объектах с тюремными.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано самое большое число ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч человек. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов.
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