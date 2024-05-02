https://ria.ru/20240502/migranty-1943417781.html
В Подмосковье выявили более 25 нелегальных мигрантов
В Подмосковье выявили более 25 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 02.05.2024
В Подмосковье выявили более 25 нелегальных мигрантов
Сотрудники полиции в ходе рейда в Электростали в Московской области обнаружили 26 нелегальных мигрантов, на каждого иностранца наложен штраф с последующим... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:24
2024-05-02T10:24
2024-05-02T10:44
электросталь
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции в ходе рейда в Электростали в Московской области обнаружили 26 нелегальных мигрантов, на каждого иностранца наложен штраф с последующим выдворением из России, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова в Telegram-канале. "Полицейские УМВД России по городскому округу Электросталь в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили организации, где трудятся иностранные граждане… В ходе рейда в отношении 26 мигрантов составлено 34 административных протокола", – приводятся слова Петровой. Она уточнила, что 14 протоколов составлены за нарушение режима пребывания в РФ, 13 – за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России и семь - за нарушение иммиграционных правил. "На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - добавила Петрова.
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электросталь, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия
Электросталь, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Происшествия
В Подмосковье выявили более 25 нелегальных мигрантов
В Электростали полиция во время рейда обнаружила 26 нелегальных мигрантов