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В Совфеде предложили установить в Москве мемориал жертвам трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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https://ria.ru/20240502/memorial-1943500003.html
В Совфеде предложили установить в Москве мемориал жертвам трагедии в Одессе
В Совфеде предложили установить в Москве мемориал жертвам трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
В Совфеде предложили установить в Москве мемориал жертвам трагедии в Одессе
Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность создания на Одесской улице в Москве РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:22
2024-05-02T15:22
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность создания на Одесской улице в Москве мемориала жертвам трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Прошу Вас рассмотреть возможность создания мемориала жертвам, погибшим 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов (в Одессе). Учитывая, что это не единственное преступление киевского режима против мирных жителей, этот мемориал может быть посвящен всем гражданским лицам, пострадавшим от рук националистов", - написал Гибатдинов в обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости). В беседе с агентством сенатор отметил, что страшное преступление, совершенное киевским режимом, никогда не будет забыто. По его словам, важно "сохранить память о жертвах тех страшных событий". "Только в наших силах искоренить любую фашистскую идеологию и побороть весь тот ужас, с которым ежедневно сталкиваются люди, которые никогда не согласятся отказаться от своего языка и происхождения. 2 мая 2014 года – страшнейший день современной истории. В Одессе украинские националисты подожгли Дом Профсоюзов, в котором пытались укрыться от нападения те, кто не хотел отказываться от русской культуры", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240502/odessa-1943466168.html
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одесса, москва, украина, сергей собянин, совет федерации рф, россия
Одесса, Москва, Украина, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Россия
В Совфеде предложили установить в Москве мемориал жертвам трагедии в Одессе

Сенатор Гибатдинов попросил Собянина создать мемориал жертвам трагедии в Одессе

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность создания на Одесской улице в Москве мемориала жертвам трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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"Прошу Вас рассмотреть возможность создания мемориала жертвам, погибшим 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов (в Одессе). Учитывая, что это не единственное преступление киевского режима против мирных жителей, этот мемориал может быть посвящен всем гражданским лицам, пострадавшим от рук националистов", - написал Гибатдинов в обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости).
В беседе с агентством сенатор отметил, что страшное преступление, совершенное киевским режимом, никогда не будет забыто. По его словам, важно "сохранить память о жертвах тех страшных событий".
"Только в наших силах искоренить любую фашистскую идеологию и побороть весь тот ужас, с которым ежедневно сталкиваются люди, которые никогда не согласятся отказаться от своего языка и происхождения. 2 мая 2014 года – страшнейший день современной истории. В Одессе украинские националисты подожгли Дом Профсоюзов, в котором пытались укрыться от нападения те, кто не хотел отказываться от русской культуры", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаМоскваУкраинаСергей СобянинСовет Федерации РФРоссия
 
 
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