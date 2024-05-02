https://ria.ru/20240502/medal-1943558228.html

Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 02.05.2024

Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:37

2024-05-02T19:37

2024-05-02T19:37

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владимир путин

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину Орехову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Медалью "За труды в культуре и искусстве" Навалова Вячеслава Юрьевича - оператора редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Орехову Регину Александровну - корреспондента редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа.

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