https://ria.ru/20240502/medal-1943558228.html
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:37
2024-05-02T19:37
2024-05-02T19:37
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину Орехову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Медалью "За труды в культуре и искусстве" Навалова Вячеслава Юрьевича - оператора редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Орехову Регину Александровну - корреспондента редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа.
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Россия, Владимир Путин, Москва, Россия сегодня
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Путин наградил медалями оператора и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня"