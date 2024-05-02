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Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 02.05.2024
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19:37 02.05.2024
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Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:37
2024-05-02T19:37
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину Орехову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Медалью "За труды в культуре и искусстве" Навалова Вячеслава Юрьевича - оператора редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Орехову Регину Александровну - корреспондента редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа.
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россия, владимир путин, москва, россия сегодня
Россия, Владимир Путин, Москва, Россия сегодня
Путин наградил медалями журналистов медиагруппы "Россия сегодня"

Путин наградил медалями оператора и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" оператора Вячеслава Навалова и корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Регину Орехову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Медалью "За труды в культуре и искусстве" Навалова Вячеслава Юрьевича - оператора редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Орехову Регину Александровну - корреспондента редакции Дирекции производства видео федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в тексте указа.
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