https://ria.ru/20240502/mchs-1943474379.html

В Новосибирске локализовали пожар в здании склада

В Новосибирске локализовали пожар в здании склада - РИА Новости, 02.05.2024

В Новосибирске локализовали пожар в здании склада

Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:56

2024-05-02T13:56

2024-05-02T15:31

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд. Всего задействовано порядка 90 человек и 30 единиц техники.

https://ria.ru/20240501/pozhar-1943372401.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)