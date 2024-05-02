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В Новосибирске локализовали пожар в здании склада - РИА Новости, 02.05.2024
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13:56 02.05.2024 (обновлено: 15:31 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/mchs-1943474379.html
В Новосибирске локализовали пожар в здании склада
В Новосибирске локализовали пожар в здании склада - РИА Новости, 02.05.2024
В Новосибирске локализовали пожар в здании склада
Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:56
2024-05-02T15:31
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд. Всего задействовано порядка 90 человек и 30 единиц техники.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске локализовали пожар в здании склада

МЧС: пожар на складе в Новосибирске локализовали на 3200 квадратных метров

© МЧС России/TelegramТушение пожара в здании склада в Новосибирске
Тушение пожара в здании склада в Новосибирске
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в здании склада в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Крупный пожар в здании склада в Новосибирске удалось локализовать на площади 3,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд. Всего задействовано порядка 90 человек и 30 единиц техники.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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