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Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 02.05.2024 (обновлено: 21:03 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/mask-1943571665.html
Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США
Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США - РИА Новости, 02.05.2024
Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:59
2024-05-02T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
илон маск
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США."Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали!" — написал он.В конце апреля республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили о возобновлении поставок на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943494874.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, илон маск, джо байден, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Илон Маск, Джо Байден, Министерство обороны США, НАТО
Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США

Маск назвал странным акцию с украинскими флагами в здании конгресса США

© Thomas MassieЧлены Демократической партии с флагами Украины в Палате представителей Конгресса США. Кадр видео
Члены Демократической партии с флагами Украины в Палате представителей Конгресса США. Кадр видео
© Thomas Massie
Члены Демократической партии с флагами Украины в Палате представителей Конгресса США. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США.
"Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали!" — написал он.
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На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили о возобновлении поставок на Украину пакетом на один миллиард долларов.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныИлон МаскДжо БайденМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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