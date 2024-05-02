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Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США
Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США - РИА Новости, 02.05.2024
Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:59
2024-05-02T20:59
2024-05-02T21:03
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США."Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали!" — написал он.В конце апреля республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили о возобновлении поставок на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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Илон Маск разозлился из-за украинских флагов в конгрессе США
Маск назвал странным акцию с украинскими флагами в здании конгресса США