https://ria.ru/20240502/martynova-1943472946.html
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии - РИА Новости, 02.05.2024
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии
Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:49
2024-05-02T13:49
2024-05-02T13:52
происшествия
ставропольский край
новгородский областной суд
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ее дочери, передаёт из суда корреспондент РИА Новости.Новгородский областной суд в апреле возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Антонины Мартыновой, с июля 2008 года находившейся в федеральном розыске после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года Мартынову задержали - она скрывалась с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае. В ходе прений сторон прокурор Николай Жуков попросил признать в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой, которой на момент вменяемого ей преступления было 19 лет, и учесть время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования. "В действиях Мартыновой установлены все признаки преступления... Вследствие длительного нахождения в розыске Мартынова существенно ограничила процесс социализации Фёдоровой... Предлагаю признать Мартынову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал Жуков. Алиса Фёдорова просила суд не лишать мать свободы, произошедшее 16 лет назад она считает несчастным случаем. Один адвокат Мартыновой попросил суд начать разбирательство с самого начала и распустить коллегию присяжных, а второй адвокат - осудить условно. "Я люблю своего ребёнка. Никогда не желала зла ей. Растила все эти годы. Любила все эти годы... Мы семья, и она нужна мне, и я нужна ей... Я прошу вас, пожалуйста, помогите", - обратилась к судье Мартынова. Приговор будет озвучен 7 мая после того, как Мартынова выступит с заключительным словом. Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что то был несчастный случай. Сейчас в процессе этого свидетеля уже нет - по данным пресс-службы Новгородского облсуда, он скончался.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html
https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд
Происшествия, Ставропольский край, Новгородский областной суд
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии
Прокурор просит суд дать Анастасии Мартыновой 10 лет за покушение на убийство
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ее дочери, передаёт из суда корреспондент РИА Новости.
Новгородский областной суд
в апреле возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Антонины Мартыновой, с июля 2008 года находившейся в федеральном розыске после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года Мартынову задержали - она скрывалась с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае
.
В ходе прений сторон прокурор Николай Жуков попросил признать в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой, которой на момент вменяемого ей преступления было 19 лет, и учесть время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования.
"В действиях Мартыновой установлены все признаки преступления... Вследствие длительного нахождения в розыске Мартынова существенно ограничила процесс социализации Фёдоровой... Предлагаю признать Мартынову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал Жуков.
Алиса Фёдорова просила суд не лишать мать свободы, произошедшее 16 лет назад она считает несчастным случаем. Один адвокат Мартыновой попросил суд начать разбирательство с самого начала и распустить коллегию присяжных, а второй адвокат - осудить условно.
"Я люблю своего ребёнка. Никогда не желала зла ей. Растила все эти годы. Любила все эти годы... Мы семья, и она нужна мне, и я нужна ей... Я прошу вас, пожалуйста, помогите", - обратилась к судье Мартынова.
Приговор будет озвучен 7 мая после того, как Мартынова выступит с заключительным словом.
Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что то был несчастный случай. Сейчас в процессе этого свидетеля уже нет - по данным пресс-службы Новгородского облсуда, он скончался.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России