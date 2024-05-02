https://ria.ru/20240502/martynova-1943472946.html

Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии

Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии - РИА Новости, 02.05.2024

Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии

Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:49

2024-05-02T13:49

2024-05-02T13:52

происшествия

ставропольский край

новгородский областной суд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ее дочери, передаёт из суда корреспондент РИА Новости.Новгородский областной суд в апреле возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Антонины Мартыновой, с июля 2008 года находившейся в федеральном розыске после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года Мартынову задержали - она скрывалась с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае. В ходе прений сторон прокурор Николай Жуков попросил признать в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой, которой на момент вменяемого ей преступления было 19 лет, и учесть время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования. "В действиях Мартыновой установлены все признаки преступления... Вследствие длительного нахождения в розыске Мартынова существенно ограничила процесс социализации Фёдоровой... Предлагаю признать Мартынову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал Жуков. Алиса Фёдорова просила суд не лишать мать свободы, произошедшее 16 лет назад она считает несчастным случаем. Один адвокат Мартыновой попросил суд начать разбирательство с самого начала и распустить коллегию присяжных, а второй адвокат - осудить условно. "Я люблю своего ребёнка. Никогда не желала зла ей. Растила все эти годы. Любила все эти годы... Мы семья, и она нужна мне, и я нужна ей... Я прошу вас, пожалуйста, помогите", - обратилась к судье Мартынова. Приговор будет озвучен 7 мая после того, как Мартынова выступит с заключительным словом. Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что то был несчастный случай. Сейчас в процессе этого свидетеля уже нет - по данным пресс-службы Новгородского облсуда, он скончался.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд