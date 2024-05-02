Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 02.05.2024 (обновлено: 13:52 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/martynova-1943472946.html
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии - РИА Новости, 02.05.2024
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии
Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:49
2024-05-02T13:52
происшествия
ставропольский край
новгородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ее дочери, передаёт из суда корреспондент РИА Новости.Новгородский областной суд в апреле возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Антонины Мартыновой, с июля 2008 года находившейся в федеральном розыске после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года Мартынову задержали - она скрывалась с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае. В ходе прений сторон прокурор Николай Жуков попросил признать в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой, которой на момент вменяемого ей преступления было 19 лет, и учесть время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования. "В действиях Мартыновой установлены все признаки преступления... Вследствие длительного нахождения в розыске Мартынова существенно ограничила процесс социализации Фёдоровой... Предлагаю признать Мартынову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал Жуков. Алиса Фёдорова просила суд не лишать мать свободы, произошедшее 16 лет назад она считает несчастным случаем. Один адвокат Мартыновой попросил суд начать разбирательство с самого начала и распустить коллегию присяжных, а второй адвокат - осудить условно. "Я люблю своего ребёнка. Никогда не желала зла ей. Растила все эти годы. Любила все эти годы... Мы семья, и она нужна мне, и я нужна ей... Я прошу вас, пожалуйста, помогите", - обратилась к судье Мартынова. Приговор будет озвучен 7 мая после того, как Мартынова выступит с заключительным словом. Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что то был несчастный случай. Сейчас в процессе этого свидетеля уже нет - по данным пресс-службы Новгородского облсуда, он скончался.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html
https://ria.ru/20240502/sud-1943428995.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, новгородский областной суд
Происшествия, Ставропольский край, Новгородский областной суд
Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты — Европа"* 10 лет колонии

Прокурор просит суд дать Анастасии Мартыновой 10 лет за покушение на убийство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова**, 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ее дочери, передаёт из суда корреспондент РИА Новости.
Новгородский областной суд в апреле возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Антонины Мартыновой, с июля 2008 года находившейся в федеральном розыске после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года Мартынову задержали - она скрывалась с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае.
Антонина и Алиса на праздновании дня рождения девочки, 26 июля 2006 года. Фотография, ставшая символом кампании в защиту Антонины - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых
13 апреля, 08:00
В ходе прений сторон прокурор Николай Жуков попросил признать в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой, которой на момент вменяемого ей преступления было 19 лет, и учесть время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования.
"В действиях Мартыновой установлены все признаки преступления... Вследствие длительного нахождения в розыске Мартынова существенно ограничила процесс социализации Фёдоровой... Предлагаю признать Мартынову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал Жуков.
Алиса Фёдорова просила суд не лишать мать свободы, произошедшее 16 лет назад она считает несчастным случаем. Один адвокат Мартыновой попросил суд начать разбирательство с самого начала и распустить коллегию присяжных, а второй адвокат - осудить условно.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Эксперты вновь признали жену главреда "Новой газеты - Европы" вменяемой
Вчера, 11:21
"Я люблю своего ребёнка. Никогда не желала зла ей. Растила все эти годы. Любила все эти годы... Мы семья, и она нужна мне, и я нужна ей... Я прошу вас, пожалуйста, помогите", - обратилась к судье Мартынова.
Приговор будет озвучен 7 мая после того, как Мартынова выступит с заключительным словом.
Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что то был несчастный случай. Сейчас в процессе этого свидетеля уже нет - по данным пресс-службы Новгородского облсуда, он скончался.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Позиция дочери Мартыновой по делу ее матери неважна, заявил прокурор
16 апреля, 14:53
 
ПроисшествияСтавропольский крайНовгородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала