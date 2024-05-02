https://ria.ru/20240502/mamontov-1943552601.html

Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России

Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России - РИА Новости, 02.05.2024

Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:59

2024-05-02T18:59

2024-05-02T18:59

россия

владимир путин

вгтрк

общество

аркадий мамонтов

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный Журналист Российской Федерации"… Мамонтову Аркадию Викторовичу - руководителю студии объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230627/nagrada-1880739875.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, вгтрк, общество, аркадий мамонтов