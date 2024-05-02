https://ria.ru/20240502/mamontov-1943552601.html
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России - РИА Новости, 02.05.2024
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:59
2024-05-02T18:59
2024-05-02T18:59
россия
владимир путин
вгтрк
общество
аркадий мамонтов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46824/90/468249030_0:56:3145:1825_1920x0_80_0_0_19828876886c074e9cb922acc230323f.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный Журналист Российской Федерации"… Мамонтову Аркадию Викторовичу - руководителю студии объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230627/nagrada-1880739875.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46824/90/468249030_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d21bcf49d1ec998d925c7096c7b54041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вгтрк, общество, аркадий мамонтов
Россия, Владимир Путин, ВГТРК, Общество, Аркадий Мамонтов
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России
Путин присвоил Аркадию Мамонтову звание Заслуженного журналиста России