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Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России - РИА Новости, 02.05.2024
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18:59 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/mamontov-1943552601.html
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России - РИА Новости, 02.05.2024
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:59
2024-05-02T18:59
россия
владимир путин
вгтрк
общество
аркадий мамонтов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный Журналист Российской Федерации"… Мамонтову Аркадию Викторовичу - руководителю студии объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, вгтрк, общество, аркадий мамонтов
Россия, Владимир Путин, ВГТРК, Общество, Аркадий Мамонтов
Аркадию Мамонтову присвоили звание Заслуженного журналиста России

Путин присвоил Аркадию Мамонтову звание Заслуженного журналиста России

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАркадий Мамонтов
Аркадий Мамонтов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Аркадий Мамонтов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист России" журналисту ВГТРК Аркадию Мамонтову за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный Журналист Российской Федерации"… Мамонтову Аркадию Викторовичу - руководителю студии объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
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