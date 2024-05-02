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"Срочное послание". На Западе раскрыли сигнал в словах Макрона об Украине - РИА Новости, 02.05.2024
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23:34 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/makron-1943586980.html
"Срочное послание". На Западе раскрыли сигнал в словах Макрона об Украине
"Срочное послание". На Западе раскрыли сигнал в словах Макрона об Украине - РИА Новости, 02.05.2024
"Срочное послание". На Западе раскрыли сигнал в словах Макрона об Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки войск на Украину говорят о панике среди западных стран, заявил британский эксперт... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T23:34
2024-05-02T23:34
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки войск на Украину говорят о панике среди западных стран, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось", — отметил он.По словам эксперта, союзники Украины рассчитывали, что новый пакет американский помощи позволит ВСУ противостоять российскому наступлению как минимум до конца этого года. Однако сейчас они начали понимать, что этого может не произойти, пояснил он."Сегодня надежный предвестник паники — это Макрон, он предоставил еще одно доказательство этому. Он сделал это в большом интервью, которое дал британскому журналу Economist. &lt;…&gt; Интервью просто посмотрите на то, как его описывает сам журнал Economist, нам сказали, что название статьи: "Срочное послание Эммануэля Макрона для Европы", — резюмировал Меркурис.Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.
https://ria.ru/20240502/mask-1943571665.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
"Срочное послание". На Западе раскрыли сигнал в словах Макрона об Украине

Меркурис: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о растущей панике

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об условиях для отправки войск на Украину говорят о панике среди западных стран, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось", — отметил он.
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По словам эксперта, союзники Украины рассчитывали, что новый пакет американский помощи позволит ВСУ противостоять российскому наступлению как минимум до конца этого года. Однако сейчас они начали понимать, что этого может не произойти, пояснил он.
"Сегодня надежный предвестник паники — это Макрон, он предоставил еще одно доказательство этому. Он сделал это в большом интервью, которое дал британскому журналу Economist. <…> Интервью просто посмотрите на то, как его описывает сам журнал Economist, нам сказали, что название статьи: "Срочное послание Эммануэля Макрона для Европы", — резюмировал Меркурис.
Макрон, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще идеи возможной отправки войск на Украину, сказал: "Безусловно". Президент также отметил, что Парижу придется поднять эту тему, если Россия прорвет линию фронта, и если будет просьба со стороны Украины.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.
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