https://ria.ru/20240502/makron-1943495713.html

Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 02.05.2024

Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон считает свои заявления об отправке войск на Украину своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и США, заявил РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:12

2024-05-02T15:12

2024-05-02T15:14

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает свои заявления об отправке войск на Украину своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и США, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины". "Ничего нового в этом нет, он давно это повторяет периодически. Он как бы считает это своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и американцами. Ничего нового я в этом не услышал", - сказал Бордачев. Он напомнил, что такие заявления французского лидера вызвали недовольство многих западных лидеров, а также категорические возражения со стороны немецких и американских политиков. "Я думаю, что здесь как бы Макрон утверждает на основании того, что страны НАТО действительно отправляют военных советников, в значительных количествах, десятки военных советников на Украину и вполне могут это называть направлением своих сил", - заключил эксперт. В феврале президент Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.

https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, евросоюз, нато