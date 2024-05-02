Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Бордачев: Макрон считает отправку войск на Украину хитрым переговорным ходом
© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает свои заявления об отправке войск на Украину своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и США, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины".
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"Ничего нового в этом нет, он давно это повторяет периодически. Он как бы считает это своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и американцами. Ничего нового я в этом не услышал", - сказал Бордачев.
Он напомнил, что такие заявления французского лидера вызвали недовольство многих западных лидеров, а также категорические возражения со стороны немецких и американских политиков.
"Я думаю, что здесь как бы Макрон утверждает на основании того, что страны НАТО действительно отправляют военных советников, в значительных количествах, десятки военных советников на Украину и вполне могут это называть направлением своих сил", - заключил эксперт.
В феврале президент Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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