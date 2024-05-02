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Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 02.05.2024 (обновлено: 15:14 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/makron-1943495713.html
Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 02.05.2024
Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон считает свои заявления об отправке войск на Украину своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и США, заявил РИА... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:12
2024-05-02T15:14
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
евросоюз
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает свои заявления об отправке войск на Украину своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и США, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины". "Ничего нового в этом нет, он давно это повторяет периодически. Он как бы считает это своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и американцами. Ничего нового я в этом не услышал", - сказал Бордачев. Он напомнил, что такие заявления французского лидера вызвали недовольство многих западных лидеров, а также категорические возражения со стороны немецких и американских политиков. "Я думаю, что здесь как бы Макрон утверждает на основании того, что страны НАТО действительно отправляют военных советников, в значительных количествах, десятки военных советников на Украину и вполне могут это называть направлением своих сил", - заключил эксперт. В феврале президент Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Эксперт прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Бордачев: Макрон считает отправку войск на Украину хитрым переговорным ходом

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает свои заявления об отправке войск на Украину своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и США, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск на Украину. Он также отметил, что ЕС придется задаться вопросом о возможной отправке войск, если Россия прорвет линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины".
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"Ничего нового в этом нет, он давно это повторяет периодически. Он как бы считает это своим хитрым переговорным ходом в отношениях с Россией и американцами. Ничего нового я в этом не услышал", - сказал Бордачев.
Он напомнил, что такие заявления французского лидера вызвали недовольство многих западных лидеров, а также категорические возражения со стороны немецких и американских политиков.
"Я думаю, что здесь как бы Макрон утверждает на основании того, что страны НАТО действительно отправляют военных советников, в значительных количествах, десятки военных советников на Украину и вполне могут это называть направлением своих сил", - заключил эксперт.
В феврале президент Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
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