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Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 02.05.2024 (обновлено: 20:24 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/magomedzhanov-1943453192.html
Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России
Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России - РИА Новости, 02.05.2024
Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России
Заместителю командующего 18-й армией полковнику из Дагестана Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне специальной военной операции, присвоили звание Героя... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:45
2024-05-02T20:24
специальная военная операция на украине
россия
магомедали магомеджанов
сергей меликов
безопасность
республика дагестан
вооруженные силы рф
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Заместителю командующего 18-й армией полковнику из Дагестана Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне специальной военной операции, присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. "Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин", — написал Меликов. Он подчеркнул, что Магомеджанов был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, поддерживал и переживал за каждого из них. "Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену", — добавил глава республики.Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, боролся против терроризма на Северном Кавказе, выполнял боевые задачи на территории Сирии, а с началом СВО направился на передовую, где занял должность заместителя замкомандующего 18-й армии.Четырнадцатого февраля Магомеджанов умер в госпитале Севастополя от полученных в бою ранений. Похоронили офицера 17 февраля в его родном селе Хлют Рутульского района со всеми воинскими почестями.
https://ria.ru/20240422/geroi-1941470192.html
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россия, магомедали магомеджанов, сергей меликов, безопасность, республика дагестан, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Магомедали Магомеджанов, Сергей Меликов, Безопасность, Республика Дагестан, Вооруженные силы РФ
Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России

Погибшему замкомандующего 18-й армией присвоили звание Героя России

© Фото : Сергей Меликов/TelegramМагомедали Магомеджанов
Магомедали Магомеджанов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Сергей Меликов/Telegram
Магомедали Магомеджанов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Заместителю командующего 18-й армией полковнику из Дагестана Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне специальной военной операции, присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
"Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин", — написал Меликов.
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Он подчеркнул, что Магомеджанов был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, поддерживал и переживал за каждого из них.
"Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену", — добавил глава республики.
Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, боролся против терроризма на Северном Кавказе, выполнял боевые задачи на территории Сирии, а с началом СВО направился на передовую, где занял должность заместителя замкомандующего 18-й армии.
Четырнадцатого февраля Магомеджанов умер в госпитале Севастополя от полученных в бою ранений. Похоронили офицера 17 февраля в его родном селе Хлют Рутульского района со всеми воинскими почестями.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМагомедали МагомеджановСергей МеликовБезопасностьРеспублика ДагестанВооруженные силы РФ
 
 
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