https://ria.ru/20240502/magomedzhanov-1943453192.html

Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России

Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России - РИА Новости, 02.05.2024

Погибший замкомандующего 18-й армией удостоен звания Героя России

Заместителю командующего 18-й армией полковнику из Дагестана Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне специальной военной операции, присвоили звание Героя... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:45

2024-05-02T12:45

2024-05-02T20:24

специальная военная операция на украине

россия

магомедали магомеджанов

сергей меликов

безопасность

республика дагестан

вооруженные силы рф

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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Заместителю командующего 18-й армией полковнику из Дагестана Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне специальной военной операции, присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. "Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин", — написал Меликов. Он подчеркнул, что Магомеджанов был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, поддерживал и переживал за каждого из них. "Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену", — добавил глава республики.Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, боролся против терроризма на Северном Кавказе, выполнял боевые задачи на территории Сирии, а с началом СВО направился на передовую, где занял должность заместителя замкомандующего 18-й армии.Четырнадцатого февраля Магомеджанов умер в госпитале Севастополя от полученных в бою ранений. Похоронили офицера 17 февраля в его родном селе Хлют Рутульского района со всеми воинскими почестями.

https://ria.ru/20240422/geroi-1941470192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, магомедали магомеджанов, сергей меликов, безопасность, республика дагестан, вооруженные силы рф