https://ria.ru/20240502/luna-1943429446.html

Ученые доказали высокую вероятность наличия водяного льда на Луне

Ученые доказали высокую вероятность наличия водяного льда на Луне - РИА Новости, 02.05.2024

Ученые доказали высокую вероятность наличия водяного льда на Луне

Индийские ученые вместе с американскими коллегами пришли к выводу, что в полярных кратерах Луны могут иметься большие запасы льда, сообщается на сайте Индийской РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:26

2024-05-02T11:26

2024-05-02T14:50

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая — РИА Новости. Индийские ученые вместе с американскими коллегами пришли к выводу, что в полярных кратерах Луны могут иметься большие запасы льда, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований. "Исследование <…> предполагает, что количество подповерхностного льда на первых нескольких метрах примерно в пять-восемь раз больше, чем на поверхности как в северной, так и в южной полярных областях Луны", — говорится в релизе.В космическом агентстве отметили, что открытие таких значительных залежей подземного льда изменит ход будущих исследований спутника Земли. "Бурение на Луне для отбора проб или выемки грунта из этого льда будет иметь решающее значение для поддержки будущих миссий и обеспечения долгосрочного присутствия человека на лунной поверхности. Более того, исследование также показывает, что площадь водяного льда в северном полярном регионе в два раза больше, чем в южном полярном регионе, что дает ценную информацию для планирования миссии и выбора места проведения", — считают авторы. Исследование провели индийские институты технологий в Канпуре и Дханбаде совместно с учеными университета Южной Калифорнии и лаборатории реактивного движения НАСА. Их работа подтверждает гипотезу о том, что основным источником подповерхностного водяного льда на полюсах Луны является выделение газов во время вулканизма в имбрийский период — 3,8-3,2 миллиарда лет назад. Как отмечает агентство, ученые использовали данные, добытые аппаратурой на борту запущенного в 2009 году лунного разведывательного орбитального аппарата NASA (LRO) и индийской межпланетной станции "Чандраян-2", вышедшей на орбиту Луны в 2019 году.

https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

https://ria.ru/20220522/kosmos-1788999892.html

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космос - риа наука, луна, наса, индийская организация космических исследований, в мире, сша, индия