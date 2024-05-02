https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943523872.html

Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства

Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства - РИА Новости, 02.05.2024

Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства

Тюменское региональное отделение Союза женщин России вместе с жителями деревни Патрушева собрали и передали в зону специальной военной операции жизненно... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:49

2024-05-02T16:49

2024-05-02T17:11

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Тюменское региональное отделение Союза женщин России вместе с жителями деревни Патрушева собрали и передали в зону специальной военной операции жизненно необходимые медикаменты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Груз собран региональным отделением Союза женщин России и неравнодушными жителями деревни Патрушева. Препараты доставлены на передовую в одно из подразделений, где служат тюменские медики, спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николаем Савченко", – указано в сообщении. Военный медик "Аврора", принимавшая груз, выразила землякам благодарность за приобретение, доставку медицинских препаратов, которые жизненно необходимы в зоне боевых действий. По данным информцентра, девушка подписала контракт с Минобороны России в Тюменской области в 2023 году, до этого ездила в Запорожскую область в качестве гражданского медика.

https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, тюменская область, запорожская область, гуманитарная помощь, благотворительность, союз женщин россии