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Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства - РИА Новости, 02.05.2024
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16:49 02.05.2024 (обновлено: 17:11 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943523872.html
Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства
Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства - РИА Новости, 02.05.2024
Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства
Тюменское региональное отделение Союза женщин России вместе с жителями деревни Патрушева собрали и передали в зону специальной военной операции жизненно... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:49
2024-05-02T17:11
надежные люди
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тюменская область
запорожская область
гуманитарная помощь
благотворительность
союз женщин россии
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Тюменское региональное отделение Союза женщин России вместе с жителями деревни Патрушева собрали и передали в зону специальной военной операции жизненно необходимые медикаменты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Груз собран региональным отделением Союза женщин России и неравнодушными жителями деревни Патрушева. Препараты доставлены на передовую в одно из подразделений, где служат тюменские медики, спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николаем Савченко", – указано в сообщении. Военный медик "Аврора", принимавшая груз, выразила землякам благодарность за приобретение, доставку медицинских препаратов, которые жизненно необходимы в зоне боевых действий. По данным информцентра, девушка подписала контракт с Минобороны России в Тюменской области в 2023 году, до этого ездила в Запорожскую область в качестве гражданского медика.
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россия, тюменская область, запорожская область, гуманитарная помощь, благотворительность, союз женщин россии
Надежные люди, Россия, Тюменская область, Запорожская область, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Союз женщин России

Тюменские женщины передали в зону СВО жизненно необходимые лекарства

© стоп-кадр видео информационного центра правительства Тюменской областиЖительницы Тюменской области отправили в зону СВО жизненно необходимые медикаменты
Жительницы Тюменской области отправили в зону СВО жизненно необходимые медикаменты
© стоп-кадр видео информационного центра правительства Тюменской области
Жительницы Тюменской области отправили в зону СВО жизненно необходимые медикаменты
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Тюменское региональное отделение Союза женщин России вместе с жителями деревни Патрушева собрали и передали в зону специальной военной операции жизненно необходимые медикаменты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«
"Груз собран региональным отделением Союза женщин России и неравнодушными жителями деревни Патрушева. Препараты доставлены на передовую в одно из подразделений, где служат тюменские медики, спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николаем Савченко", – указано в сообщении.
Военный медик "Аврора", принимавшая груз, выразила землякам благодарность за приобретение, доставку медицинских препаратов, которые жизненно необходимы в зоне боевых действий. По данным информцентра, девушка подписала контракт с Минобороны России в Тюменской области в 2023 году, до этого ездила в Запорожскую область в качестве гражданского медика.
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