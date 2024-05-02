https://ria.ru/20240502/lada-1943426771.html

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России - РИА Новости, 02.05.2024

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России

Продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли почти на 65% в годовом выражении, до 45,6 тысячи штук, побив месячный рекорд бренда за последние 12 лет,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:05

2024-05-02T11:05

2024-05-02T14:03

авто

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автоваз

lada vesta

экономика

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли почти на 65% в годовом выражении, до 45,6 тысячи штук, побив месячный рекорд бренда за последние 12 лет, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "По итогам апреля 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года", - отметили в компании. При этом за январь-апрель текущего года продажи бренда также показывают положительную динамику: рост на 49,2% в годовом выражении, до 137 тысяч машин.Самой продаваемой моделью Lada традиционно остается Granta, которая в этом апреле достигла месячного пика продаж за свою историю: они выросли в годовом выражении на 7,7%, до 21,4 тысячи автомобилей. За четыре месяца было продано 64 тысячи штук, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.Также свой максимум обновила Lada Vesta: в течение апреля было продано 13,5 тысячи автомобилей. Всего за 4 месяца продано 36,8 тысяч Lada Vesta нового поколения. Niva Legend в апреле было продано 4,8 тысячи штук (+42,1%), Niva Travel - 5,2 тысячи внедорожников (33,8%). Продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 года составили 629 штук (+111,8%)."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://ria.ru/20240314/avtovaz-1932845254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, автоваз, lada vesta, экономика