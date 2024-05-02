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"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России - РИА Новости, 02.05.2024
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11:05 02.05.2024 (обновлено: 14:03 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/lada-1943426771.html
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России - РИА Новости, 02.05.2024
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России
Продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли почти на 65% в годовом выражении, до 45,6 тысячи штук, побив месячный рекорд бренда за последние 12 лет,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:05
2024-05-02T14:03
авто
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автоваз
lada vesta
экономика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли почти на 65% в годовом выражении, до 45,6 тысячи штук, побив месячный рекорд бренда за последние 12 лет, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "По итогам апреля 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года", - отметили в компании. При этом за январь-апрель текущего года продажи бренда также показывают положительную динамику: рост на 49,2% в годовом выражении, до 137 тысяч машин.Самой продаваемой моделью Lada традиционно остается Granta, которая в этом апреле достигла месячного пика продаж за свою историю: они выросли в годовом выражении на 7,7%, до 21,4 тысячи автомобилей. За четыре месяца было продано 64 тысячи штук, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.Также свой максимум обновила Lada Vesta: в течение апреля было продано 13,5 тысячи автомобилей. Всего за 4 месяца продано 36,8 тысяч Lada Vesta нового поколения. Niva Legend в апреле было продано 4,8 тысячи штук (+42,1%), Niva Travel - 5,2 тысячи внедорожников (33,8%). Продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 года составили 629 штук (+111,8%)."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
https://ria.ru/20240314/avtovaz-1932845254.html
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авто, россия, автоваз, lada vesta, экономика
Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Экономика
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России

"АвтоВАЗ": продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли почти на 65%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в апреле выросли почти на 65% в годовом выражении, до 45,6 тысячи штук, побив месячный рекорд бренда за последние 12 лет, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"По итогам апреля 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года", - отметили в компании.
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При этом за январь-апрель текущего года продажи бренда также показывают положительную динамику: рост на 49,2% в годовом выражении, до 137 тысяч машин.
Самой продаваемой моделью Lada традиционно остается Granta, которая в этом апреле достигла месячного пика продаж за свою историю: они выросли в годовом выражении на 7,7%, до 21,4 тысячи автомобилей. За четыре месяца было продано 64 тысячи штук, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Также свой максимум обновила Lada Vesta: в течение апреля было продано 13,5 тысячи автомобилей. Всего за 4 месяца продано 36,8 тысяч Lada Vesta нового поколения. Niva Legend в апреле было продано 4,8 тысячи штук (+42,1%), Niva Travel - 5,2 тысячи внедорожников (33,8%). Продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 года составили 629 штук (+111,8%).
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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